Avec le retour de l’aimant Zion Williamson, les Pelicans changent de visage

Après deux matchs manqués avec sa blessure à la hanche et au dos, Zion Williamson n’a pas manqué son retour à l’action avec un double-double, proche du triple, à 21 points, 12 rebonds et 7 passes.

Face à des Clippers mous du genou, Zion Williamson a fait parler la poudre, en allant s’imposer près du cercle comme il sait si bien le faire. Mais il a aussi réussi à décaler ses coéquipiers, 5 de ses 7 passes décisives résultant sur un 3-points.

« On est content de l’avoir à nouveau avec nous », a souri Willie Green sur ESPN. « Quand il reçoit le ballon, il fait les bons choix. Que ce soit pour scorer ou pour trouver un coéquipier démarqué en lui faisant la passe et en continuant à bouger, il a été fantastique. »

Des passes qui ressortent pour les shooteurs

Véritable aimant pour les défenses adverses, Zion Williamson fait s’agglutiner les joueurs autour de lui, mais c’est pour mieux s’en débarrasser avec sa puissance et son explosivité. Et quand la pression défensive est trop forte, à base de prises à deux voire à trois, il a la vision du jeu pour ressortir le cuir proprement.

« Avant, j’avais souvent tendance à me précipiter quand je voyais un couloir de passe, mais maintenant, je laisse l’action se développer. Je laisse la défense bouger au fur et à mesure et je prends en compte ses réactions. On a de très bons shooteurs dans l’équipe et j’ai réussi à les trouver et eux ont rentré leurs tirs. »

Lancé en « point forward » par Stan Van Gundy il y a déjà deux ans, Zion Williamson n’est certes pas le meneur attitré des Pelicans, avec CJ McCollum, Jose Alvarado et Devonte’ Graham qui se partagent les minutes au poste 1, mais l’ancien de Duke peut toujours apporter son écot à la création. Placé en tête de raquette pour initier l’attaque des Pels, il a fait un carnage dans la défense inquiète des Clippers.

« Le truc qu’on a bien fait sur ce match, et ce qu’on n’a pas encore fait beaucoup, c’est de mettre le ballon dans les mains de Zion au poste haut. Il a joué meneur d’une certaine manière sur plusieurs séquences. On voulait essayer de profiter de plusieurs duels avantageux », ajoute Willie Green. « C’est quelque chose qui arrive en cours de matchs, et on l’a déjà vu le faire auparavant. C’était nécessaire pour l’équipe dans ce match. »

Deuxième meilleure équipe de la Ligue au scoring intérieur

Meilleur scoreur avec 22 unités, CJ McCollum s’est lui aussi réjoui du retour de son coéquipier. Il faut dire que ça lui simplifie grandement la tâche de disposer d’une telle force sous les panneaux. Ça ouvre en effet des couloirs vers le cercle, et des espaces pour shooter pépère à mi-distance.

« Il a été agressif. Il a fait ce qu’il est censé faire en termes de prises de décisions et de finitions près du cercle. Parfois, il a fait la passe sur le côté faible. Il a pris les rebonds. Il a initié notre attaque. Il a été un gros plus pour nous. »

Deuxième meilleure équipe de la Ligue aux points inscrits à l’intérieur, avec 56 en moyenne par match, les Pelicans le doivent en grande partie à leur cubique ailier fort qui va continuer à jouer les chiens dans un jeu de quille. Véritable balle de flipper qui rebondit aux contacts dans la peinture, Zion Williamson fait clairement changer son équipe de dimension quand il est en pleine possession de ses moyens. Ce qui n’était pas le cas hier soir, encore un peu « courbaturé » de sa lourde chute.

« La défense se concentre sur Z et c’est à nous de réussir les tirs ouverts », conclut Naji Marshall. « Il fait les bons choix, il crée beaucoup de tirs. Comme [Brandon Ingram]. Et c’est à nous de rentrer les tirs derrière. J’adore ça. J’espère qu’il va continuer à me faire ces passes. »