Sans identité et sans intensité, les Clippers pataugent

Même avec un Kawhi Leonard intermittent, les Clippers ont le talent pour faire partie des meilleures équipes de la ligue cette saison, et carrément viser le titre. C’est en tout cas ce que l’effectif, extrêmement dense, suggère. Sauf que ce n’est pas vraiment ce qu’affiche la troupe de Tyronn Lue en ce moment…

« Actuellement, on ne fait que se montrer » peste d’ailleurs Marcus Morris après la quatrième défaite consécutive de son équipe. « En pensant qu’on peut gagner simplement grâce au talent de l’effectif. Ce n’est pas le cas. »

L’ailier fait un constat évident : Los Angeles est dépassé par l’intensité de ses adversaires.

« Nous n’avons pas encore vraiment construit notre identité, et pour gagner le titre… parce que c’est le titre ou rien, nous ne pouvons pas être dominés ainsi. Cela n’a rien à voir avec le talent. Nous sommes dominés (en ce moment). Ils jouent plus dur que nous » continue-t-il ainsi.

Paul George doit se réveiller

Paul George symbolise les problèmes actuels des Clippers. Trop souvent, l’arrière/ailier All-Star manque d’agressivité, se contentant de shooter à mi-distance ou à 3-points au lieu d’attaquer le cercle. Une stratégie qui lui fait terminer le dernier match avec un triste 5/19 au tir, et plus de balles perdues (4) que de passes décisives (3).

« Nous devons juste augmenter l’intensité », assure-t-il. « C’est une question d’identité, de qui nous allons être, et nous devons augmenter l’intensité des deux côtés du terrain. Cela commence par moi. J’ai été mauvais ce soir, j’ai été mauvais ces deux derniers matchs. Je vais me ressaisir … Je dois m’améliorer, je dois faire mieux. »

Car hormis ses 40 points face aux Kings, Paul George souffre en ce début de saison, à l’image de son équipe, avec seulement 13.7 points de moyenne à 17/54 au tir sur ses quatre autres rencontres.

« Nous devons être plus concentrés et plus engagés dans ce que nous faisons », râle Tyronn Lue. « Ce n’est pas seulement sur les joueurs, moi y compris. Si nous ne sommes pas capables de faire les choses que nous sommes censés faire, alors nous devons faire quelque chose de différent. C’est donc de ma faute. Mais nous devons tous être meilleurs, en regardant dans le miroir et pas par la fenêtre. Nous ne pouvons tout simplement pas marquer des paniers. Être 27e de la ligue en attaque (29e en terme d’efficacité après ce match, 30e au niveau des points inscrits par match), c’est terrible avec tout le talent que nous avons. »

Sauf qu’il faut bien l’utiliser, avec des leaders qui montrent la voie et placent tout le monde dans la bonne direction.