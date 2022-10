Avec Zion Williamson, les Pelicans coulent les Clippers

Comme souvent, le traditionnel match du dimanche soir (en France) ne restera pas dans les mémoires. Il n’empêche que, sur le plan comptable, les Pelicans en garderont un joli souvenir, eux qui ont affiché un visage séduisant pour l’emporter chez les Clippers (112-91).

Toujours privée de Brandon Ingram, la franchise de la Nouvelle-Orléans a cependant enregistré le retour de Zion Williamson (21 points, 12 rebonds, 7 passes) qui, avec CJ McCollum (22 points), a montré la voie aux hommes de Willie Green. Notamment en seconde période, le moment choisi par les Pels pour creuser l’écart et ne plus regarder dans leur rétroviseur ensuite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le retour convaincant de Zion Williamson. Après avoir raté les deux dernières rencontres de son équipe, le buffle des Pelicans revenait enfin sur les terrains, une semaine après sa dernière sortie. Et celui-ci n’a pas manqué de soigner sa reprise, car il était dans tous les bons coups aujourd’hui. Impliqué au scoring, au rebond et à la passe, l’intérieur All-Star a ainsi frôlé le premier triple-double de sa carrière, dominant sans forcer l’impuissante raquette des Clippers.

— La seconde période canon de New Orleans. À égalité avec les Clippers à la pause (52-52), les Pelicans sont revenus des vestiaires dans une forme étincelante. Emmenés par leur duo CJ McCollum — Zion Williamson, ils ont rapidement fait exploser la défense californienne, à coup de paniers à 3-pts et de réussites dans la peinture. Profitant, en prime, de la défaillance au shoot de Paul George, Reggie Jackson et consorts pour infliger un +21 aux hommes de Tyronn Lue, méconnaissables.

TOPS/FLOPS

✅ Le collectif de New Orleans. Zion Williamson évidemment, mais aussi CJ McCollum, Naji Marhsall (17 points, 6 rebonds), Larry Nance Jr. (15 points, 9 rebonds), Trey Murphy III (15 points, 5 rebonds), Jonas Valanciunas (11 points, 7 rebonds, 5 passes) ou encore Devonte’ Graham (9 points, 7 passes). C’est peu dire que Willie Green a pu compter sur une belle profondeur de banc pour repartir de la Crypto.com Arena avec le sourire. Inspirés à 3-pts, impériaux dans la peinture et peu dispendieux à partir du second quart-temps, les Pelicans ont ainsi séduit collectivement.

✅ Norman Powell. En sortie de banc, « Norm » (18 points) a été le seul rayon de soleil des Clippers aujourd’hui. Rare joueur californien adroit (7/14 aux tirs, dont 3/7 à 3-pts), il a longtemps surnagé pour Los Angeles. De son match, on retiendra surtout son coup de chaud de la première période, quand il a inscrit 9 points en quelques minutes, pour installer son équipe en tête. Pour un temps, seulement…

⛔ Paul George. Si Reggie Jackson n’a pas non plus été dans un grand soir (9 points et 4 pertes de balle, à 4/12 aux tirs dont 1/7 à 3-pts), impossible de passer à côté de l’affreuse performance de « PG13 » : 14 points et 4 pertes de balle, à seulement 5/19 aux tirs, dont 2/8 à 3-pts… Jamais dans le rythme, il a beaucoup forcé et plombé les siens en attaque. Une prestation finalement dans la lignée de celles de son début de saison car, outre sa sortie à 40 points, 6 rebonds et 6 passes face aux Kings, l’ailier All-Star a constamment terminé sous les 20 points et 40% de réussite au shoot…

LA SUITE

Los Angeles (2-4) : back-to-back contre Houston, dans la nuit de lundi à mardi (03h30).

New Orleans (4-2) : déplacement à Los Angeles, chez les Lakers, dans la nuit de mercredi à jeudi (03h30).