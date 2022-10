Enfin un joyeux Nowell

Jaylen Nowell fait partie des gagnants de l’arrivée de Rudy Gobert à Minnesota. Pas vraiment à cause de l’influence du Français sur son jeu, mais parce que le transfert a envoyé Malik Beasley à Utah, et lui a offert la place de principal scoreur en sortie de banc. Pour sa quatrième saison chez les Wolves.

Un rôle plus important qu’il attendait donc depuis longtemps.

« Il y a eu beaucoup de moments sombres », assure-t-il sur cette longue attente, avec sa sélection en 43e position de la Draft 2019 puis ses passages en G-League. « De longs et sombres tunnels. Parfois, vous ne voyez pas la lumière, mais vous vous accrochez, vous continuez à jouer, à avoir confiance en vous, et les bonnes choses arrivent. »

L’arrière de 23 ans a été prévenu avant l’été que son rôle allait évoluer et qu’il allait avoir davantage d’opportunités cette saison. Chris Finch est d’ailleurs fier que son joueur ait compris qu’il devait s’y préparer.

« Il était beaucoup plus en phase avec l’équipe et ses coéquipiers », explique son coach. « C’est un garçon très intelligent, et il peut être un peu introverti par moments. Mais cette année, il a été très engagé tout l’été. Nous lui avons dit : ‘La place est à toi, mais tu dois la gagner’. Et il est arrivé avec cette mentalité. »

Passé de 15.7 à 21.5 minutes par match cette saison, Jaylen Nowell a boosté sa production offensive, de 8.5 à 14.5 points. Et s’il doit encore améliorer son efficacité (44% au tir dont 29% à 3-points), il apporte tout de même ce dynamisme offensif espéré, après un été de travail passé au gymnase.

« Vous savez que quelqu’un travaille quand vous ne le voyez pas », assure Anthony Edwards. « Je ne l’ai pas vu du tout (de l’été). Mais je savais pourquoi. Il a été super au camp d’entraînement. Puis en présaison. Nous savions de quoi il était capable l’année dernière quand il ne jouait pas beaucoup. Nous savions que son heure viendrait. »

Jaylen Nowell confirme que son été a consisté à « travailler, travailler, travailler en sachant que mon opportunité allait arriver ». De quoi sortir des tunnels sombres en progressant notamment en défense, où il s’applique à prendre moins de fautes et à mieux tenir les « mismatchs » recherchés par les équipes adverses.

« Il y avait du doute, de la frustration, de la contrariété. Toutes sortes de choses. Mais quand on s’accroche et qu’on travaille, de bonnes choses arrivent à ceux qui continuent à garder un esprit positif. »

De bonnes choses et peut-être un joli contrat l’été prochain. Jaylen Nowell n’a d’ailleurs pas souhaité prolonger avec les Wolves, préférant miser sur la prochaine intersaison, où il sera « free agent » non protégé. Sans se focaliser sur cet objectif. « Parce que, si je me concentre sur ça, je ne fais pas ma part en tant que coéquipier. »