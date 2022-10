Jaylen Nowell prêt à dynamiser un peu plus le banc des Wolves

Lorsqu’il est question de développement interne chez les Wolves, on peut naturellement penser à Anthony Edwards ou Jaden McDaniels. Mais un troisième homme est également concerné : Jaylen Nowell. « Une chose dont on est sûrs, c’est que le développement interne de Ant, Jaden et Jaylen, ces trois gars en particulier, sera le plus grand moteur de notre réussite l’année prochaine », estimait Chris Finch.

Une déclaration qui remonte à… fin juin, autrement dit quelques jours avant le transfert monté autour de Rudy Gobert. Cette transaction a confirmé ce sentiment par rapport à Jaylen Nowell qui, en plus de ne pas être envoyé dans l’Utah, a vu Malik Beasley quitter le navire. Celui-ci, avec 12 points de moyenne, était le meilleur scoreur des Wolves en sortie de banc l’an dernier. Avec son départ, Jaylen Nowell, qui évolue dans un registre similaire de boosteur offensif, devrait logiquement être responsabilisé davantage.

« Ce transfert m’a ouvert beaucoup d’opportunités. À moi de ne pas les considérer comme acquises, de continuer à m’améliorer dans le jeu et, chaque fois que je suis sur le terrain, d’être la meilleure version de moi-même », affiche le joueur de 23 ans qui s’est montré bien plus efficace aux tirs (47.5%) que son coéquipier de l’époque (39%).

L’arrière est aussi capable de se créer son tir avec facilité. Le Star Tribune note qu’avec 48% de réussite aux tirs dans le jeu en isolation, il était le troisième joueur le plus adroit de l’équipe dans ce registre derrière Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell. Au milieu de cette petite armée de « role players » sur le banc des Wolves (Bryn Forbes, Kyle Anderson, Austin Rivers, Taurean Prince…), cette création ne sera sans doute pas de trop.

Dans sa dernière année de contrat

D’autant que l’intéressé, à l’instar de Naz Reid, démarre sa dernière année de contrat. Les deux hommes, dont les options ont été activées cet été par la franchise, auront donc intérêt à briller pour viser une augmentation salariale lors de la prochaine « free agency ». Cette saison, ils toucheront un peu moins de deux millions de dollars.

« J’essaie vraiment de mettre ça de côté. Parce que je pense que si je me concentre là-dessus, je ne fais pas ma part en tant que coéquipier. C’est évident que ça va arriver. Cela fait partie de ce business, mais au final, je me concentre sur cette année et à quel point on peut être bons cette année », affiche le remplaçant.

Son coach lui promet déjà un rôle de facteur X, dans la lignée de ce qu’il faisait déjà.

« Il l’a fait pour nous dans le passé mais désormais, on aura un rôle conséquent pour lui. C’était compliqué de lui donner un temps de jeu régulier avec notre profondeur de banc. C’était plus selon la situation. Mais il s’est adapté à ça, et jusqu’à présent, il semble plutôt bien », termine ainsi Chris Finch.