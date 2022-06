Jaylen Nowell et Naz Reid restent dans le Minnesota

Qualifiés en playoffs in extremis, en passant par le « play in », les Wolves ont tout simplement réussi leur meilleure saison depuis 2004, terminant 7e de la conférence Ouest avec un bilan positif à 46 victoires pour 36 défaites.

Pour conserver cette dynamique créée autour de leur nouveau coach, Chris Finch, les Wolves ont logiquement exercé leur option sur deux de leurs joueurs de banc : Naz Reid et Jaylen Nowell.

A 8 points, 4 rebonds et 1 contre par match, le premier est une rotation solide au relais de Karl-Anthony Towns, même s’il manque parfois de centimètres, ou d’envie, pour aller se frotter aux combats de la raquette. Derrière KAT mais aussi Jarred Vanderbilt, Reid a vu son temps de jeu se réduire la saison passée, ce qui explique sa baisse statistique.

Pour Nowell, c’est aussi une décision logique sachant que l’arrière natif de Seattle sort tout bonnement de sa meilleure saison en carrière, à 8 points à 47% de réussite, 2 rebonds et 2 passes de moyenne.

Auteur de son meilleur match en carrière lors d’une victoire contre Boston le 27 décembre dernier, avec 29 points dont 6/9 derrière l’arc, Nowell fait bel et bien partie des joueurs sur lesquels Minnesota veut continuer de construire. D’autant plus alors que des rumeurs insistantes laissent à penser que DeAngelo Russell pourrait être sur le départ…

« On veut essayer de lui trouver un rôle plus important au sein de l’équipe », a ainsi déclaré Coach Finch peu de temps après la Draft, au micro de The Athletic. « On veut qu’il sache qu’il fait partie du noyau dur de jeunes joueurs autour duquel on veut construire. »

A moins de 2 millions de dollars la saison, les Wolves font une bonne affaire en prolongeant leurs deux loups aux dents longues.