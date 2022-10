Dennis Smith Jr. a tenu tête à Stephen Curry

Qui imaginait que les Hornets seraient devant les Nets, le Heat ou encore les Sixers et les Bulls après 12 jours de saison régulière ? Et pourtant, la franchise de Michael Jordan est bel et bien 8e avec un bilan équilibré : 3 victoires et 3 défaites. Le tout sans LaMelo Ball depuis le début de saison, mais aussi Terry Rozier et Cody Martin cette nuit face aux Warriors.

En back-to-back, et au lendemain d’une vilaine défaite à Orlando, les joueurs de Steve Clifford n’étaient clairement pas favoris avant de défier les champions NBA. Et pourtant, ce sont eux qui ont imposé leur enthousiasme à des Warriors bien décevants.

« Je pense que Dennis Smith Jr. a été la clé du match »

« Habituellement, les équipes qui souffrent lors de back-to-back sont les équipes plus âgées » note l’entraîneur des Hornets. « Nous avons une équipe plus jeune. Cela montre bien qu’il faut être prêt à jouer. Il faut jouer quand on ne se sent pas bien dans la ligue, il faut jouer quand on est fatigué. Nous en avions parlé. »

Devant une salle pleine à craquer, les Hornets sont allés chercher la victoire en prolongation, avec des héros improbables comme le revanchard Dennis Smith Jr.

« Je pense que c’est spécial pour deux raisons » estime l’ancien meneur des Knicks et des Mavericks. « D’abord, c’est un back-to-back. On s’était fait gifler, et il fallait revenir à domicile pour protéger notre bilan dans notre salle. On gagne un back-to-back alors que l’an passé, on était à 2v-13d dans ces configurations. Ensuite, il y a eu une prolongation, et je pense qu’on était mauvais dans ce domaine la saison passée. On avait juste un plan de jeu, et on fait preuve de discipline pour l’exécuter. »

Même si PJ Washington a dominé les débats avec ses 31 points, Dennis Smith Jr. est le joueur qui a fait le plus mal aux Warriors. C’est l’avis de Steve Kerr. « Je pense que Dennis Smith Jr. a été la clé du match ce soir » avance le coach Warriors. « Il a marqué deux paniers importants à 3-points. Sa défense a été vraiment impressionnante tout au long du match. Steph a mis ses points, mais Dennis l’a fait travailler. »

« Beaucoup de gens disaient que je ne devrais pas être en NBA »

Des compliments qui vont droit au cœur de l’intéressé, qui expliquait cette semaine qu’il avait envisagé de se lancer dans une carrière de footballeur américain. « Cela signifie beaucoup pour moi, et ça fait du bien. J’ai dû travailler comme un fou cet été. Beaucoup de gens disaient que je ne devrais pas être en NBA, et des choses comme ça. J’ai dû faire abstraction de tout cela et me concentrer… Gagner un match contre ces gars-là, cela signifie beaucoup pour moi. »

Le tout sous les yeux de ses proches : « C’est important pour ma famille de me voir faire ça et je suis reconnaissant pour cette opportunité. »