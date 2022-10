Julius Randle a retrouvé de sa superbe

Après une saison ratée dans les grandes largeurs, on se demandait s’il avait encore le niveau All-Star, et même sa place aux Knicks comme cadre. La réponse est « oui » ! Julius Randle a retrouvé ses formidables qualités d’attaquant, et la raison est simple : il n’est plus la première option en attaque puisque Jalen Brunson est arrivé.

« Son approche est totalement différente » témoigne Derrick Rose. « Sa manière de lire le jeu est totalement différente. Ses passes sont incroyables, comme le fait de trouver ses posts préférés, de ne pas forcer les tirs et de prendre conscience que nous avons besoin d’un certain nombre de shoots à 3-points. Il trouve les shooteurs ».

Dans les faits, Randle a effectivement retrouvé une belle adresse aux tirs : 51%. C’est 10 points de plus que l’an passé. Autre stat pertinente : 1.7 balle perdue. C’est deux fois que la saison passée !

« Il y a deux ans, il avait réalisé une grande saison et pour une grande partie, c’était grâce à son tir » estime Tom Thibodeau. « Cela lui ouvrait beaucoup de choses pour lui. Ensuite, je pense que la ligue a évolué, et qu’il a rattrapé son retard. »

De manière générale, les Knicks jouent plus vite et sont davantage portés sur l’attaque, et ça profite à Randle qui est un avaleur d’espaces, plus à l’aise sur jeu de transition.

« Je vais le dire : Julius est un athlète extraordinaire et je sais, pour l’avoir affronté comme entraîneur, que les adversaires ne veulent pas voir un Julius qui déboule sur le terrain, qui attaque le panier et qu’il joue à cette vitesse » poursuit le coach des Knicks. « On préfère le défendre quand il est statique, et donc je pense que c’est énorme. Il peut entraîner le reste de l’équipe quand il bouge comme il le fait. Cela permet à toute l’équipe de bouger de la même façon ».

Conscient d’avoir retrouvé son meilleur niveau, Randle remercie Brunson pour son apport, et sa prise en charge de la direction du jeu. « Que Jalen me soulage de cette pression, c’est énorme pour moi. J’essaie simplement de me fondre dans l’équipe, de m’appuyer sur RJ, Jalen, et de simplement jouer pour l’équipe. Seule la victoire m’importe. »