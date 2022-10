La peine de prison de Brittney Griner confirmée en appel !

« Elle est prête pour l’appel et très nerveuse. » Ainsi Brittney Griner était décrite par ses avocats, Maria Blagovolina et Alexander Boykov alors que s’ouvrait ce mardi le procès en appel de la joueuse. Celle-ci a été condamnée, l’été dernier, à neuf ans de prison pour possession et trafic de drogue en Russie. Malheureusement, la justice russe a rejeté cet appel, et la peine a été confirmée. La joueuse devra passer neuf ans derrière les barreaux.

Selon les représentants de la détenue américaine, trois scénarios classiques étaient envisageables : la confirmation de la première peine, le renvoi de l’affaire devant le tribunal instance ou bien, et c’est l’objectif principal de cet appel, la réduction du quantum de la peine.

Hélas, c’est la première option qui a été choisie.

« Brittney ne s’attend pas à des miracles mais espère que la cour d’appel entendra les arguments de la défense et réduira le nombre d’années », décrivaient les avocats de la joueuse de 32 ans qui a comparu par visioconférence.

La mise en cause est « très forte mentalement et a le caractère d’une championne. Cependant, elle a bien sûr des hauts et des bas car elle subit un stress croissant et elle est séparée de ses proches depuis plus de huit mois », expliquaient encore ses représentants.

La NBA contrainte de faire profil bas

De son côté, Adam Silver a précisé que, après que la NBA s’est vue initialement demander de ne pas mettre davantage en lumière cette affaire, la ligue et lui ont fait tout leur possible pour tenter de la ramener aux États-Unis.

« Nous avons exprimé très publiquement notre conviction qu’elle mérite d’être libérée à ce stade. Même si elle a été condamnée pour un délit mineur, toute sanction à ce stade est dramatiquement disproportionnée. Il devrait y avoir de la clémence pour toute personne dans sa situation, et nous avons eu des conversations directes avec la Maison Blanche, avec le Département d’État, Steph Curry a parlé de son incarcération. […] C’est frustrant pour tout le monde, c’est énormément frustrant pour sa famille, mais je ne suis pas sûr de ce que nous pourrions faire d’autre en ce moment », a exprimé le grand patron de la ligue.