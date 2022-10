Les Wolves ont démarré les négociations avec Naz Reid et Jaylen Nowell

Naz Reid et Jaylen Nowell semblent être faits pour ne plus se lâcher. Les deux hommes ont vu leur option activée cet été par les Wolves. Dans leur quatrième et dernière année de contrat, ils disposent ainsi du même salaire d’un montant de 1,9 million de dollars. Ce qui en fait des joueurs très rentables au regard de leur production.

Selon The Athletic, les deux remplaçants ont engagé des discussions pour prolonger leur contrat respectif. Jaylen Nowell devrait sans doute connaître la plus grosse évolution salariale. Car, comme imaginé en début de saison, il semble bien parti pour reprendre le rôle de meilleur marqueur venu du banc, occupé auparavant par Malik Beasley. Après trois rencontres, l’arrière 6e homme affiche 15 points de moyenne.

Malgré les négociations en cours, le 43e choix de la Draft 2019 aurait plutôt l’intention de devenir « free agent » non protégé à la prochaine intersaison, pour tester sa valeur sur le marché auprès d’autres équipes.

Quant à l’intérieur non-drafté, il arrive à exister malgré son statut de « troisième » roue du carrosse derrière Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert. Cette nuit face à OKC, il s’est d’ailleurs montré très productif avec 14 points (5/7 aux tirs) et 3 rebonds en 13 minutes de jeu.

« Je lui ai dit dans les vestiaires : ‘Tu es bon, Naz. Tu es bon.’ Je ne pense pas avoir ça en moi, le fait d’entrer en match dans le quatrième quart-temps, faire 5/ 7 aux tirs et marquer 14 points pour nous aider à faire l’écart, de sorte qu’ils ne reviennent pas. Je n’ai jamais vu quelqu’un comme lui », l’a d’ailleurs félicité Anthony Edwards, qui a brillé aux côtés des remplaçants dans le dernier quart-temps.

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 17 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 16 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 1 9 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 0.0 Total 178 17 48.9 34.2 72.3 1.2 3.0 4.2 1.0 2.5 0.5 1.0 1.0 9.5