Le MVP de la nuit | Luka Doncic n’avait pas de temps à perdre

Il y avait quelques candidats solides pour le trophée de « MVP de la nuit » avec Nikola Jokic, Paul George, Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum ou Donovan Mitchell, mais on a choisi Luka Doncic pour la qualité exceptionnelle de son premier quart-temps face aux Grizzlies. Si Dallas s’est promené face à Memphis, c’est parce que Doncic avait placé son équipe sur les bons rails.

Pour la 3e fois de sa carrière, il inscrit 20 points et plus dans le premier quart-temps, et sous son impulsion, les Mavericks ont immédiatement fait le break : 39-17. Sur la feuille de stats, Doncic en est déjà à 21 points à 8 sur 10 aux tirs et 3 passes. Il est impliqué dans 27 points de son équipe !

« C’est incroyable, et les mots me manquent » témoigne Christian Wood qui découvre le phénomène. « Ce qu’il fait en attaque, ses passes, sa manière de placer les joueurs, c’est épatant ! Je ne sais pas s’il avait un surplus de motivation ou s’il fait ça de manière régulière, mais c’est génial. ».

Comme toujours, pour cette première à domicile, Doncic a aussi fait le spectacle avec des dribbles dans le dos, des tirs compliqués et des passes laser. C’est lui qui trouve aussi Tim Hardaway Jr pour le 3-points au buzzer du 3e quart-temps pour donner 28 points d’avance.

« Il joue à un niveau différent en ce moment » constate Jason Kidd. « Cela ressemble au niveau qu’il avait en fin de saison dernière. J’ai trouvé que Luka et les autres avait donné le ton en donnant le ballon à l’intérieur. Qu’on les mette ou pas, cela nous a donné de bons tirs. »

En gros, le Slovène ne ressent pas la fatigue de l’Eurobasket, et il est déjà en mode MVP. « C’est important de bien débuter les matches » explique-t-il. « L’année dernière, il y a quelques matches qu’on avait mal débutés en playoffs. C’est pour ça que je veux progresser dans ce domaine cette année. »

A l’arrivée, Doncic termine la rencontre avec 32 points, 10 passes et 7 rebonds, mais aussi 2 interceptions et 2 contres. Le tout à 12 sur 23 aux tirs en 30 minutes.