Au nom de la NBA, Adam Silver a présenté ses excuses aux employés des Suns

Avant la rencontre contre les Mavericks mercredi soir, qui marquait le début de saison de la franchise, Adam Silver a parlé aux employés des Suns. Le patron de la ligue s’est excusé, au nom de la NBA, devant une centaine de personnes pour ne pas avoir vu, ni agi face aux mauvais comportements du propriétaire Robert Sarver.

« J’ai énormément d’empathie pour ce que beaucoup d’entre vous ont vécu, » a déclaré Silver, rapporte ESPN. « Si vous avez eu le sentiment d’avoir été oublié par la ligue, je m’en excuse. J’en prends la responsabilité. »

Après une longue enquête, la NBA avait fini par sanctionner Robert Sarver pour des actes et commentaires sexistes et racistes. Le propriétaire a écopé d’un an de suspension et de 10 millions de dollars d’amende. Face au tollé médiatique, notamment alimenté par des joueurs mécontents comme LeBron James ou Draymond Green, il a ensuite décidé de mettre en vente sa franchise.

« Ai-je déjà entendu que les relations avec Robert étaient compliquées ? Oui, bien sûr », reconnait le patron de la NBA. « Mais c’est très différent d’un comportement discriminatoire. Néanmoins, c’est à l’évidence une faillite d’un système dans son ensemble, d’une ligue de 30 équipes. »