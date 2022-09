Une suspension et une amende record pour Robert Sarver, le propriétaire des Suns !

Après onze mois d’enquête, la NBA a rendu son verdict sur les accusations de racisme et de sexisme qui visent Robert Sarver, le propriétaire des Suns et du Mercury (WNBA).

La ligue a eu la main lourde avec une suspension d’un an de toute activité ou présence liées à ses franchises, et une amende de 10 millions de dollars ! Une somme qui sera reversée à des organisations et des associations qui luttent contre les discriminations liées à la couleur de peau et au genre sur le lieu de travail et en dehors.

« Robert Sarver a eu une conduite qui a clairement violé les normes communes sur un lieu de travail, comme définies par la franchise et les règles de la ligue. Cela comprend l’utilisation d’un langage raciste insensible, le traitement inégalitaire des employées, des commentaires et des attitudes sexuels, ainsi qu’un comportement dur envers des employés qui constituaient parfois du harcèlement » peut-on lire dans le rapport de la NBA.

Menées par une instance indépendante, les investigations se sont appuyées sur les témoignages de 320 personnes, et l’évaluation de 80 000 documents comme des emails, des SMS et des vidéos.

« Les déclarations et la conduite décrites dans les conclusions de l’enquête indépendante sont troublantes et décevantes », a réagi Adam Silver. « Nous pensons que le résultat est le bon, compte tenu de l’ensemble des faits, des circonstances et du contexte mis en lumière par l’enquête exhaustive sur cette période de 18 ans et de notre engagement à faire respecter les normes appropriées sur les lieux de travail de la NBA ».