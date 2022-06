Au cœur de l’enquête, Robert Sarver va répondre à la NBA

James Jones voulait que l’enquête sur les accusations de racisme et de sexisme contre Robert Sarver, le propriétaire des Suns, arrive rapidement à son terme, pour que la franchise puisse se concentrer sur le sportif.

Le dirigeant va devoir encore patienter. Le travail de la NBA n’est toujours pas terminé puisque ESPN nous apprend que Robert Sarver va être prochainement interrogé par les avocats indépendants chargés de l’enquête.

Nos confrères indiquent que plus de 300 personnes, employés actuels ou anciens du club, ont été interrogées, parfois même plusieurs fois, suite au papier d’ESPN publié en novembre, qui donnait la parole à 70 personnes.

Des employés auraient confirmé une partie des accusations et ont même donné d’autres informations, via des mails ou des documents, aux avocats et à la NBA. Dans le cadre de l’enquête, les Suns ont également laissé la ligue consulter les mails et les dossiers des ressources humaines de la franchise.