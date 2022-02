James Jones espère vite évacuer l’enquête de la NBA sur Robert Sarver

En novembre, ESPN a publié un article qui donnait la parole à 70 personnes et évoquait le racisme et le sexisme du propriétaire des Suns, Robert Sarver. Dans la foulée, la NBA avait annoncé l’ouverture d’une enquête indépendante.

Plus de trois mois après, durant le All-Star week-end, Adam Silver a déclaré qu’il n’avait « aucune information » à livrer sur cette enquête. « C’est en cours », a simplement résumé le patron de la NBA.

Comme les playoffs approchent, les Suns et leur GM, James Jones, aimeraient rapidement écarter cette épée de Damoclès pour se concentrer sur l’aspect sportif et la conquête du titre.

« C’est en cours », a lui aussi concédé le dirigeant de l’année 2021, pour 98.7 FM Arizona Sports. « La NBA a son calendrier, et on a fait comme d’habitude. J’espère qu’on va bientôt arriver à la conclusion de cette affaire car, même si ce sont des sujets importants, l’essentiel pour nous, c’est d’entrer dans cette partie de la saison en pensant uniquement au basket. Et je pense que ce sera bientôt le cas. »