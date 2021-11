Après les accusations contre Robert Sarver, les Suns attendent l’enquête de la NBA

Même si Robert Sarver avait préparé le terrain, l’article d’ESPN, qui a donné la parole à 70 personnes, sur le racisme et le sexisme du propriétaire des Suns, a forcément créé une onde de choc dans l’Arizona.

L’homme d’affaires s’est défendu par un nouveau communiqué, expliquant qu’il y avait énormément « d’erreurs et de tromperies » dans le travail du journaliste Baxter Holmes, qui se serait avant tout basé sur les « déformations » d’Earl Watson. La NBA a tout de même pris la chose très au sérieux, en annonçant l’ouverture d’une enquête indépendante, menée par le cabinet d’avocats Wachtell Lipton, qui avait déjà mené l’enquête sur Donald Sterling.

Protéger le groupe

Du côté des joueurs et de leur coach, l’heure était donc au malaise, et à la volonté de protéger le groupe.

« Je pense que nous avons une équipe très soudée qui se serre les coudes », a ainsi expliqué Devin Booker après la victoire face aux Rockets. « Nous avons évidemment des conversations à ce sujet, mais comme Chris [Paul] l’a dit, nous devions quand même nous présenter au shootaround aujourd’hui et nous devions quand même jouer un match. Nous sommes concentrés sur le basket, et je pense que les choses seront gérées comme elles doivent l’être. »

Pour Monty Williams et ses hommes, il était important de ne pas balayer d’un revers de main les nombreuses accusations, tout en laissant le bénéfice du doute au patron de la franchise.

« En tant que personne qui s’occupe d’un programme, je trouve que toutes les choses qui sont rapportées sont sérieuses par nature », a expliqué le coach. « Il faut du courage pour sortir du silence et s’exprimer. Mais en même temps, je suis conscient qu’il y a deux versions. Nous devons encore être patients et voir les faits apparaître clairement. Si une de ces choses s’était produite pendant que j’étais ici, je ne serais pas à cette place. La ligue fait une enquête, et nous en saurons plus évidemment une fois que celle-ci sera terminée. »

« Depuis sept ans que je suis ici, je n’ai jamais remarqué cela, mais cela ne me rend pas insensible au sujet », a de son côté développé Devin Booker. « Je pense que la NBA a ouvert une enquête et qu’elle va faire preuve du sérieux raisonnable en présentant les faits, au lieu de dire « il a dit, elle a dit ». Je suis sûr que la NBA a placé ça entre de bonnes mains et qu’elle fera les recherches nécessaires pour découvrir la vérité. »

Chris Paul et le précédent Donald Sterling

Pour l’arrière, c’est d’autant plus délicat qu’il est très proche d’Earl Watson, le seul à parler de façon non-anonyme dans l’article d’ESPN. Quant à Chris Paul, il a déjà vécu un scénario du genre avec Donald Sterling, lorsqu’il était aux Clippers, mais l’ancien président du syndicat des joueurs assure que ce n’est pas tout à fait la même chose. Il faut dire que les propos de l’ancien propriétaire de l’équipe de Los Angeles avaient été enregistrés.

« J’ai l’impression que les situations sont différentes. Nous avons fait face à cela à l’époque où tout cela s’est produit. Je pense que maintenant, comme Book l’a dit, nous ne sommes pas insensibles à tout ce qui a été dit, mais nous ne connaissons pas tous les détails. Donc la NBA va faire son enquête, et pendant ce temps, tous les membres de notre équipe vont continuer à jouer et à faire ce que nous faisons. J’ai vécu quelques situations au cours de mon passage dans la ligue », continue le meneur. « Les pouvoirs en place, ils se penchent sur la question. Ils font leurs enquêtes ou autres, mais je pense que la chose la plus importante que j’ai apprise au cours de toutes ces années, c’est que nous, en tant qu’équipe, nous devons parler. Il ne s’agit pas de ce que tout le monde dit ou de ce que tout le monde vous dit de faire ou que vous devriez faire. Il s’agit de savoir comment nous nous sentons en tant qu’équipe, avec les joueurs, le staff et tout le monde au sein de l’organisation. »

La seule certitude, dans l’Arizona, c’est que Monty Williams est capable de gérer la situation.

« Il est le meilleur pour cela : gérer ces situations, contrôler le vestiaire et faire en sorte que les gens restent concentrés sur l’avenir », assure Devin Booker. « C’est ce qu’il a fait avec notre équipe. On ressent tout ce qu’il dit. Nous restons derrière lui. Nous allons continuer à jouer dur pour lui et à gagner des matchs de basket. »