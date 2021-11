Devin Booker retrouve la mire face aux Rockets

Après un début de saison compliqué, les Suns profitent d’un calendrier favorable à domicile pour se relancer et retrouver un peu de confiance. Après les Cavaliers et les Pelicans, Devin Booker et ses coéquipiers ont ainsi enchaîné une troisième victoire consécutive face aux jeunes Rockets (123-111).

L’ambiance était pourtant assez tendue dans l’Arizona suite à l’enquête d’ESPN sur le propriétaire du club, Robert Sarver, accusé de racisme et de sexisme dans sa gestion de l’équipe depuis 17 ans.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— L’accélération de Phoenix dans le troisième quart-temps. Très loin d’être souverains, les finalistes ont finalement fait la différence dans le troisième quart-temps. JaVale McGee multipliait les contres, enflammait le public et c’est toute son équipe qui profitait de cette énergie. Un afflux d’adrénaline qui a réveillé tout le monde, Devin Booker en profitant pour montrer que son poignet était toujours aussi létal, dans ce 23-10 décisif.

— La nouvelle première mi-temps compliquée des Suns. Phoenix impressionnait la saison dernière par la variété de ses systèmes et de ses solutions, mais aussi son contrôle, mais tout semble assez téléphoné en ce début de campagne. Chris Paul et ses coéquipiers perdent ainsi des ballons inhabituels, qui ont encore offert beaucoup de munitions à leurs adversaires, permettant aux Rockets de pointer en tête (61-56) à la mi-temps.

— Une sixième défaite consécutive pour les Rockets. C’est compliqué de juger la troupe de Stephen Silas, extrêmement jeune et qui est surtout là pour apprendre. Ça donne ainsi des bons passages, en particulier quand l’équipe peut jouer vite. Mais ça donne aussi de très mauvais moments, où ce groupe perd totalement le contrôle.

TOPS/FLOPS

✅ JaVale McGee. Deandre Ayton de retour en jeu, c’est pourtant JaVale McGee qui fut le détonateur intérieur des Suns. Si on est assez circonspect sur ce rôle de « point center » que lui confie parfois Monty Williams, son intimidation en défense et sa mobilité en attaque ont enfin lancé Phoenix dans le troisième quart-temps.

✅ Devin Booker. Il n’était qu’à 10/36 à 3-points depuis le début de la saison et il a profité de l’énergie de son équipe en deuxième mi-temps pour retrouver la mire, et nourrir l’écart. Il termine le match avec 27 points à 8/18 au tir, dont 4/8 derrière la ligne à 7m25. Son premier match à plus de 50% de réussite de loin cette saison.

⛔ Les hauts et les bas des Rockets. Difficile de cibler un joueur des Rockets en particulier, même si Jalen Green continuait ses montagnes russes dans sa saison rookie, avec cette fois un 3/14 au tir. Mais globalement, c’est toute la jeunesse de Houston qui alterne le moins et le moins bon, avec des séquences de jeu intéressantes mais surtout une incapacité à reprendre le contrôle de la partie quand les choses tournent mal…

MONTY WILLIAMS, UN CAPITAINE DANS LA TEMPÊTE

Plus que le match, les conférences de presse d’après-match ont surtout été consacrées à l’enquête sur Robert Sarver. Du côté de Phoenix, le discours général fut que tout le monde attendait de voir l’enquête diligentée par la NBA pour y voir plus clair, même si l’onde de choc était visible. Tout le monde fait confiance à Monty Williams pour garder le contrôle du navire dans cette période compliquée, mais le coach se serait sans doute bien passé de ça.

LA SUITE

Phoenix (4-3) : les Suns restent à domicile, et reçoivent Atlanta samedi (03h00)

Houston (1-7) : les Rockets ont encore un déplacement compliqué, à Denver, samedi (22h00).