Steve Nash fier de la réaction de Ben Simmons

Il avait passé son premier match dans le brouillard, dominé en défense par Zion Williamson et inoffensif en attaque. Afin de mettre ce mauvais match derrière lui, Ben Simmons devait répondre pour la réception des Raptors.

Pour son coach, il a réussi sa mission, même si les chiffres offensifs restent encore modestes avec seulement 6 points. Il a néanmoins shooté à 3/5 et compilé 10 rebonds, 8 passes et 2 contres.

« C’est un pas en avant pour lui », affirme Steve Nash pour ESPN. « Dès le début, il a été agressif. Il a été dans la raquette et à chaque fois, il a posé des problèmes aux Raptors. Il commence à montrer le joueur qu’il peut être. Il a encore du chemin à faire et je suis fier de lui. »

Kyrie Irving et Kevin Durant ont fait l’essentiel en attaque avec 57 points à eux deux, et l’ancien de Philadelphie s’est concentré sur la défense, et sur faire les choses bien.

« Il a joué libéré », constate « KD ». « Il n’a pas trop réfléchi. On était tous un peu anxieux le dernier match, avec la saison qui commençait. Il a eu l’impact qu’il pouvait avoir dans cette rencontre et on avait besoin de chaque apport. »

Simmons estime-t-il, lui, avoir fait un meilleur match que contre les Pelicans ? « C’était un peu mieux », répond-il. « J’ai attaqué, j’ai été moi-même. C’est facile à dire, mais à faire, c’est dur. Je me suis forcé. Je n’ai pas fait six fautes, c’est déjà bien, j’ai perdu moins de ballons aussi. Il faut continuer ainsi. »