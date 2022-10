Sortir du banc convient très bien à Kawhi Leonard

Il a dû patienter jusqu’au milieu du second quart-temps pour effectuer son entrée en jeu. Mais une fois sur le terrain, Kawhi Leonard n’a pas tardé. Dès sa première possession, en défense, il a capté un rebond, pris de la vitesse en remontant le ballon puis a attaqué Juan Toscano-Anderson avec sa main gauche : son premier « fadeaway » à trois, quatre mètres du cercle rentre.

Possession suivante, « The Klaw » attaque le même défenseur, au poste cette fois et en partant sur sa droite, pour se retrouver au cœur de raquette et envoyer le même type de « fadeaway ». Même résultat. Absent des parquets depuis juin 2021, le double champion NBA a soigné son entrée en matière face aux Lakers cette nuit.

En 21 minutes, il a inscrit 14 points (6/12 aux tirs) et capté 7 rebonds en sortant du banc donc, comme imaginé en amont de la rencontre. « En cas de besoin, on veut l’avoir en fin de match. Il voulait faire ce qu’il y avait de mieux pour l’équipe. Après 15 mois d’absence, je me suis demandé ce qui était le mieux pour lui en termes de santé », rapportait Tyronn Lue avant le match pour justifier sa décision.

Un pari plutôt gagnant pour le coach puisque son joueur phare, qui n’était plus sorti du banc depuis novembre 2013, à l’époque des Spurs, a inscrit un tir important à moins d’une minute de la fin.

La même routine

Après le match, l’ancien joueur des Raptors dit bien se sentir physiquement. Le fait d’être un 6e homme de luxe ne change pas grand-chose à son approche d’une rencontre. « Je fais à peu près la même routine, avec ma concentration mentale, et je me dis que ça va m’aider sur le long terme. Je prépare le match mentalement et physiquement, j’essaie de m’échauffer derrière avant d’entrer en jeu et je vois ce qu’il se passe », décrit l’ailier.

Ce dernier a été remplacé par Norman Powell dans le cinq, auteur d’une petite sortie à 9 points avec 2/8 aux tirs. « En tant que leader, je sais qu’on a des joueurs capables de remplir ce rôle à ma place dans le cinq. Il s’agit juste pour moi d’essayer d’avoir des minutes régulières. J’ai joué 21 minutes ce soir, ça aurait été un peu difficile de faire un match constant si j’avais joué dans le premier quart-temps. Il s’agit de récupération, de s’assurer que je reste en bonne santé à long terme », poursuit-il.

La richesse de l’effectif actuel, sans pépin physique, autorise les Clippers à prendre le maximum de précautions avec lui. Et d’accepter l’idée que la machine Leonard peut mettre du temps avant de retourner à plein régime.

« On ne peut pas s’attendre à ce qu’il soit excellent tous les soirs. Lui aussi doit le comprendre. Cela va être un processus. Il y aura des moments où il ressemblera à Kawhi Leonard, et d’autres où il essaiera de se faire une idée et où il ne jouera pas bien. Il doit comprendre que, aussi génial qu’il soit, cela ne va pas se faire du jour au lendemain. On doit donc être patients avec lui et il doit aussi être patient avec lui-même », formulait son coach.