Et si Kawhi Leonard revenait comme 6e homme pour les Clippers ?

C’est Yahoo! Sports qui l’annonce : Kawhi Leonard pourrait débuter la saison comme 6e homme !

Il ne faut pas y voir un choix immuable et une décision tactique de Tyronn Lue puisque la raison serait tout simplement « médicale ». Après avoir manqué plus de 15 mois de compétition, l’objectif serait de gérer son temps de jeu au mieux, et le faire sortir du banc serait donc la solution choisie.

Pour des joueurs habitués à être titulaires, ce n’est jamais facile. On se souvient des difficultés de Tony Parker lors du passage de témoin avec Dejounte Murray aux Spurs, ou récemment de Russell Westbrook qui se plaignait de devoir changer sa routine. C’est une routine différente, mais c’est aussi un moyen de reprendre en douceur. Comme Stephen Curry la saison passée en playoffs à son retour de blessure.

Si Kawhi Leonard devait débuter sur le banc, Tyronn Lue ne manque en tout cas pas de solutions pour le poste 3, et c’est sans doute Nicolas Batum qui débuterait à l’aile. Comme la saison passée.