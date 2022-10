Pour le retour de Kawhi Leonard, les Clippers domptent les Lakers

Comme chaque saison, la bataille de Los Angeles est suivie avec une attention particulière et la première de ce nouvel exercice n’a évidemment pas dérogé à la règle. Pour le grand retour de Kawhi Leonard (14 points et 7 rebonds en 21 minutes), ce sont ainsi les Clippers qui ont pris le dessus sur les Lakers (103-97).

Un succès obtenu à la force du collectif par les hommes de Tyronn Lue, où six joueurs ont terminé à 10 points ou plus. Parmi eux, Ivica Zubac (14 points, 17 rebonds et 5 contres), qui a abattu un boulot monstre sous les panneaux contre Anthony Davis (25 points, 8 rebonds). De son côté, LeBron James termine avec 20 points (7/17), 10 rebonds et 6 passes mais il n’a pas pu empêcher la deuxième défaite de rang de son équipe.

logique, car les Lakers étaient juste trop limités collectivement et pas suffisamment adroits au shoot pour espérer mieux contre des Clippers pourtant pas à 100%, mais en tête pendant quasiment toute la partie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le grand retour de Kawhi Leonard. Pour son premier match officiel depuis juin 2021, le double MVP des Finals sortait du banc, comme l’annonçaient les rumeurs. Un cas de figure inédit pour lui depuis novembre… 2013. Entré en jeu tardivement, dans la peau d’un simple 11e homme, le franchise player des Clippers a vite repris ses bonnes habitudes, en réussissant ses deux premiers paniers ou en inscrivant un gros shoot à une minute de la fin. Seul bémol : son apparition a quelque peu déstabilisé Los Angeles, au moment où tout roulait pour les hommes de Tyronn Lue, et la rencontre n’a ensuite plus été la même…

— Du mieux, mais cela ne suffit toujours pas pour les Lakers. Pour leur deuxième sortie de la saison, après celle de mardi contre les Warriors, les « Purple & Gold » ont affiché un bien meilleur visage contre les Clippers. Il leur a ainsi fallu un bon quart d’heure pour se mettre en route mais, une fois lancés, ils ont globalement rivalisé avec leur voisin. Sauf qu’avec une adresse de 35% aux tirs et 20% à 3-pts, leurs efforts n’ont pas été récompensés. Malgré de belles séquences, comme quand Darvin Ham a joué small-ball, avec LeBron James en pivot entouré par quatre soldats débordant d’énergie.

TOPS/FLOPS

✅ John Wall. Kawhi Leonard n’était pas le seul joueur à retrouver la compétition car, un an et demi après son dernier match officiel, l’ex-meneur All-Star (15 points) a enfin rejoué en NBA. Tout en agressivité et en rapidité, il a d’ailleurs été plutôt bon, apportant de belles choses en attaque, en prenant ce que la défense des Lakers lui donnait. C’est-à-dire de l’espace et des tirs à mi-distance ou en pénétration. Une reprise globalement prometteuse, donc.

✅ Ivica Zubac. Sans rechigner, dans ce rôle de travailleur de l’ombre qui lui va à ravir, le Croate a fait le boulot dans la peinture, pour jouer les yeux dans les yeux avec Anthony Davis. Parfait au shoot (6/6), omniprésent au rebond (nouveau record en carrière) et intimidant près du cercle, il a sans conteste été le joueur le plus fiable et régulier des Clippers.

✅ Lonnie Walker IV. Derrière LeBron James et Anthony Davis, l’ancien arrière des Spurs a été le plus menaçant et le plus en en vue côté Lakers (26 points, à 9/21 aux tirs). Toujours très spontané sur le plan offensif, celui-ci ne refuse jamais un tir dès qu’il dispose d’un minimum d’espace et cet aspect de son jeu a gêné les Clippers, qui ne s’attendaient sans doute pas à le voir dégainer avec autant de confiance. À confirmer, surtout si Russell Westbrook ou Patrick Beverley continuent de se déchirer au shoot.

⛔ Russell Westbrook et Kendrick Nunn. Catastrophique. Voilà comment décrire la performance du duo Westbrook/Nunn, sur le plan offensif. À eux deux, ils ont effectivement cumulé un horrible… 0/18 aux tirs (dont 0/10 à 3-pts), pour seulement 2 petits points marqués, sur un total de 38 minutes ! Clairement pas le genre de prestation qui profite à une équipe, d’autant que Patrick Beverley a de son côté shooté à 1/7 aux tirs (dont 1/6 à 3-pts)…

⛔ L’irrégularité des Clippers. Particulièrement dominateurs au rebond (58 à 38 !) et beaucoup mieux armés collectivement, les coéquipiers de Kawhi Leonard et Paul George ont pourtant dû batailler jusqu’au bout face à ces Lakers. La faute, notamment, à leurs trop nombreuses pertes de balle (22 à 9), qui leur ont valu de relancer à deux reprises leurs adversaires du soir. En première mi-temps, quand ils menaient de 16 points, puis en seconde période, quand ils menaient de 15 points. De vraies montagnes russes.

LA SUITE

L.A. Lakers (0-2) : réception de Portland, dimanche soir (21h30).

L.A. Clippers (1-0) : déplacement à Sacramento, dans la nuit de samedi à dimanche (04h00).