Jaden Ivey et Jalen Duren font déjà rêver les Pistons

Ce n’est qu’une première journée de saison régulière, mais on sait déjà que certaines formations vont être sympas à regarder. A l’Ouest, le Jazz a balayé les Nuggets par son enthousiasme et son adresse extérieure, et de l’autre côté des Etats-Unis, ce sont les Pistons qui ont fait le spectacle. Après des années de disette, le propriétaire estime qu’il a trouvé son groupe, et il s’est enflammé après la victoire face au modeste Magic.

« Ils ont les fondamentaux. Ils se donnent à fond. Ils sont altruistes » note Tom Gores, le propriétaire de la franchise. « Ils sont jeunes et je pense que cette équipe incarne ce en quoi nous croyons ici à Detroit. » Ville de « cols bleus », Detroit s’est toujours pris de passion pour les formations qui privilégient le collectif à l’individualisme, et pour les joueurs qui se mettent minables sur un terrain. Après l’ère des « Bad Boys« , il y a eu le titre de la bande de Ben Wallace, et aujourd’hui, Gores a les yeux qui pétillent en pensant aux talents de son équipe. « Je suis quelqu’un d’optimiste, et je pense que cette équipe a l’étoffe pour faire quelque chose de spécial. Il n’y a aucun doute là-dessus. Leur talent de basketteur et tout le reste. Ils sont annonciateurs de quelque chose de très spécial. » Un double-double à 18 ans ! Mercredi soir, ce sont les deux rookies, Jaden Ivey et Jalen Duren qui ont mis le feu à la Little Caesars Arena. Le premier, déjà vu à la « summer league », est très facile techniquement et c’est un magnifique attaquant. Il compile 19 points, 4 passes et 3 interceptions sans donner l’impression de forcer. Quant à Duren, qui n’a que 18 ans, il signe un beau double-double pour ses débuts ; 14 points, 11 rebonds et 3 contres. « Ils ont des qualités athlétiques, incroyables d’ailleurs, mais ils se donnent à fond » souligne Gores. « Ce sont de très bonnes personnes. Jaden, d’abord, quel courage ! A quelle vitesse va-t-il ? Et vous avez vu le dunk de Duren ? (voir ci-dessous) Mon Dieu ! J’espère que tout le monde s’est levé ! Il l’a fait d’une manière agressive en termes de mouvements, mais il est aussi très minutieux. Regardez comment nous avons obtenu Duren. Personne ne prêtait vraiment attention (à Duren) et voilà un jeune de 18 ans qui se développe déjà dès son premier match. Troy (Weaver) sait ce qu’il fait ». « Soyez patients avec vous-mêmes. Ne vous inquiétez pas des résultats » Gores peut effectivement féliciter son GM pour cette trouvaille, même s’il faudra évidemment confirmer. Le propriétaire est d’ailleurs le premier à demander à ses joueurs et au staff de ne pas brûler les étapes. La présence d’un Bojan Bogdanovic (24 points cette nuit) est appréciée de tous, et la franchise semble avoir les fondations pour franchir un cap. « En fait, je dois dire à tout le monde (d’être patient) » conclut-il. « Cette jeune équipe est prête à aller de l’avant. En leur parlant l’autre soir, je leur ai dit : « Soyez patients avec vous-mêmes. Ne vous inquiétez pas des résultats. Allez-y, travaillez dur et nous prendrons le relais ». Je pense que nous avons des gens formidables. Nous avons de grands joueurs, un grand leadership avec Dwane (Casey) et Troy. J’ai donc une confiance énorme. Ces gars-là, ils le montrent sur le terrain. Rien qu’en dînant avec eux l’autre soir, j’ai une grande confiance en eux. »