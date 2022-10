Christian Wood oublié sur le banc au plus mauvais moment…

Les Mavericks ont compté jusqu’à 22 points d’avance, avant de céder dans le « money time » à Phoenix. Comment expliquer une telle déroute ? Par les imprécisions dans le dernier quart-temps : les lancers-francs manqués, les ballons perdus, les fautes offensives…

Également par un choix étrange de Jason Kidd. En fin de troisième quart-temps, Christian Wood enchaîne trois paniers près du cercle. Puis dans les premières secondes du dernier acte, il ajoute deux paniers primés, imitant d’ailleurs Michael Jordan et son mythique haussement d’épaule.

« J’ai la sensation de bien m’adapter », explique-t-il au site officiel de la franchise. « Les gars m’ont cherché, ils ont confiance en moi quand j’ai la balle. Luka Doncic avait confiance en moi et j’ai bien lu les situations. »

Forts des 12 points de suite inscrits par l’ancien intérieur des Rockets, les Texans avaient alors 12 points d’avance justement. Quelques minutes après, le coach décide de renvoyer Christian Wood sur le banc pour lancer Maxi Kleber. Dallas mène toujours de 11 unités. Quatre minutes après, au moment où Christian Wood revient sur le parquet, Phoenix est passé devant d’un point et finira par l’emporter…

Au moment de justifier son choix, décisif sur le cours du jeu, Jason Kidd n’a pas été très précis. « On voulait voir comment cela allait se passer. Maxi peut défendre et écarter le jeu en attaque, donc on n’y perdait pas. »

Sauf que l’Allemand a marqué deux petits points dans ce match, là où Christian Wood termine avec 25 unités.

Face à ce constat, ce dernier est-il frustré par ses quatre minutes passées sur le banc, qui ont tant pesé sur la conclusion de cette rencontre ? En veut-il à son entraîneur ? Non, et il fait même son autocritique.

« Je suis heureux de faire partie de cette équipe. Les fins de rencontre, c’est une question de confiance », précise-t-il. « Je dois bâtir cette confiance avec cette équipe. Je suis nouveau, donc quand j’aurai gagné cette confiance, ça ira. Ce qui explique cette défaite, ce sont nos lancers-francs manqués, les miens surtout. Ça nous a coûté le match. C’est inexcusable de manquer sept lancers-francs. »