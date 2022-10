Ces dix joueurs n’ont toujours pas de contrat…

À quelques heures de la reprise, beaucoup de joueurs sont toujours sans contrat, et parmi eux, il y a même beaucoup d’anciens All-Stars !

La plupart ont dépassé la trentaine. Ils sont victimes à la fois de l’évolution de la NBA, mais aussi du règlement qui verrouille les effectifs à 15 joueurs, ou tout simplement de leur forme physique. Sans oublier que des formations n’ont aucun intérêt à se renforcer pour se placer au mieux dans la course à Victor Wembanyama.

Carmelo Anthony

Stats : 13.3 points, 4.2 rebonds

Efficace comme 6e homme aux Blazers puis aux Lakers, « Melo » est de retour à la case départ, sans contrat pour la saison à venir. L’intéressé, qui veut fêter sa 20e saison, a de beaux restes mais pour l’instant, aucune équipe ne semble intéressée par son profil. Même pour le salaire minimal.

Eric Bledsoe

Stats : 9.9 points, 4.2 passes

Transféré en cours de saison à Portland, Eric Bledsoe n’y a jamais joué. Une blessure au tendon d’Achille gauche l’a privé de la fin de saison et les Blazers ont profité d’une « team option » pour s’en séparer. Il n’a touché que 3.9 millions de dollars de ses 19.4 millions de dollars. En perte de vitesse depuis deux saisons et son départ de Milwaukee, l’ancien meneur de jeu de Phoenix reste tout de même un défenseur physique plutôt intéressant.

Ben McLemore

Stats : 10.2 points, 36% à 3-points

Testé par les Warriors, il n’a pas convaincu le staff malgré ses qualités de shooteur. Son problème, c’est qu’il est unidimensionnel et qu’il participe très peu au jeu. À 29 ans, il a encore sa place en NBA.

Dwight Howard

Stats : 6.2 points, 5.9 rebonds

Jamais deux sans trois pour Dwight Howard, qui a donc porté pour la 3e fois le maillot des Lakers. Cette fois, pas de titre, ni de playoffs, et le revoilà sur le marché. Mais cette fois, sa cote est au plus bas, et son avenir se dessine peut-être dans le catch puisqu’il a passé le casting de la WWE.

Rajon Rondo

Stats : 6.2 points, 4.9 passes

Encore un ancien Laker qui se retrouve sur le carreau… L’ancien meneur des Celtics n’a pas franchement brillé aux Cavaliers, et sa fin de sa saison a été marquée par des problèmes conjugaux, même s’il n’y a aucune poursuite engagée contre lui. Sa discrétion pendant l’intersaison laisse penser que son avenir est sur un banc, comme assistant peut-être.

Hassan Whiteside

Stats : 8.2 points, 7.6 rebouds

Sur le plan « comptable », Hassan Whiteside a largement sa place en NBA, et il l’a encore démontré comme doublure de Rudy Gobert. Le problème, c’est son manque de lecture du jeu, et que c’est pénalisant dans la NBA actuelle où l’on demande aux intérieurs de défendre au large et de couvrir sur les pick-and-rolls.

Paul Millsap

Stats : 3.5 points, 2 rebonds

Son passage aux Nets a confirmé qu’il était en fin de carrière, et il lui sera difficile de trouver une place en NBA. Comme d’autres, il répondra présent en cas de blessure d’un joueur majeur, et son agent doit surveiller les « injured list ».

DeMarcus Cousins

Stats : 8.9 points, 5.5 rebonds

Il assure qu’il a changé, mais aucune équipe ne semble disposée à lui donner une chance. Ses passages aux Bucks et aux Nuggets étaient corrects, mais DeMarcus Cousins reste un joueur nerveux et irrégulier, et des coaches n’ont peut-être pas envie de gérer un trublion comme lui. Quant aux équipes de bas de tableau, sans pivot d’expérience, elles visent Victor Wembanyama et pas question d’hypothéquer leurs chances.

LaMarcus Aldridge

Stats : 12.9 points, 5.5 rebonds

Comme Paul Millsap ou Dwight Howard, LaMarcus Aldridge est tout proche de la retraite. Il a d’ailleurs eu un avant-goût après son premier retrait des terrains pour des raisons de santé. Revenu après le feu vert des médecins, il a fait ses stats, mais Brooklyn a pris la porte avec un coup de balai.

Kemba Walker

Stats : 11.6 points, 3.5 passes

Les années se suivent et se ressemblent pour l’ancien meneur All-Star. Transféré puis coupé dans la foulée l’été dernier, il a vécu le même sort cette année. Laissé libre par les Pistons, il aimerait bien boucler la boucle aux Hornets. Qu’en pense Michael Jordan ?

Et aussi : Lou Williams, Kent Bazemore, Avery Bradley, Wayne Ellington, Taj Gibson, D.J. Augustin, Elfrid Payton, Frank Jackson, Timothé Luwawu-Cabarrot, etc.