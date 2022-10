Kemba Walker tente de se rappeler au bon souvenir des Hornets…

La carrière de Kemba Walker est une rapide descente aux enfers depuis son départ de Charlotte, en 2019.

Le meneur avait tout pour lui chez les Hornets, mais alors que Charlotte rechignait à lui offrir un très gros contrat, le gros chèque et la perspective de jouer le titre à Boston l’ont attirer loin de la Caroline du Nord. Même si Kemba Walker n’a jamais réussi à y évoluer au même niveau que lors de ses plus belles années à Charlotte.

Pire, ses blessures répétées au genou l’ont progressivement écarté des terrains, où son impact a diminué au fil des expériences à Boston, aux Knicks, et maintenant aux Pistons, qui l’ont prié de se trouver un nouveau défi.

Toujours dans l’attente

En attendant de trouver un nouveau point de chute, et donc de pouvoir négocier son « buyout » avec Detroit, le meneur était vendredi à Greensboro pour assister à la rencontre entre Charlotte et Boston. L’occasion d’être présenté par le speaker et de tester sa cote de popularité, toujours intacte, auprès des fans de sa franchise de cœur.

« C’était génial. C’était assez inattendu de recevoir l’amour que j’ai reçu depuis que je suis ici, c’était spécial. Et ça fait du bien de ressentir cet amour, pour être honnête. Je ne l’avais pas ressenti depuis un moment. Ça fait du bien », a-t-il confié en marge de la rencontre.

Le meneur a également donné de ses nouvelles, expliquant vouloir montrer qu’il n’est pas fini, à tout juste 32 ans.

« J’en ai encore dans le réservoir, c’est sûr. Je me bats et j’essaie de me sentir aussi bien que possible. Et en ce moment, je me sens bien. Je ne me suis pas senti aussi bien depuis longtemps. J’attends juste ma chance », a-t-il ajouté. « Je veux juste être capable de jouer au basket à nouveau ».

Le temps de préciser qu’il n’avait aucun problème à l’idée de jouer un plus petit rôle et faire des sacrifices pour parvenir à réintégrer un « roster », Kemba Walker a aussi glissé qu’il se verrait bien revenir aux Hornets.

Pourquoi pas pour y finir sa carrière ?

« Ce serait spécial. En ce qui concerne la fin de ma carrière, il me reste encore quelques années à mon avis. Je ne pense pas encore à cela. Mais oui, nous verrons. J’attends juste. Personne ne m’a contacté, alors attendons ».