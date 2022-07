Dwight Howard passe le casting de la WWE !

Alors qu’on évoque un intérêt commun avec les Nets où il pourrait prendre la suite d’Andre Drummond, Dwight Howard était jeudi soir à Nashville pour les castings régionaux de la WWE. Micro en main, l’ancien pivot du Magic et des Lakers a tenté de convaincre un jury, dont Triple H, qu’il peut entamer une carrière dans le catch.

Son nom de scène ? Sho’Nuff, inspiré du nom du méchant dans Le Dernier dragon, un film des années 80.

« Je pense que c’est quelque chose qui fait partie de mon avenir » a-t-il expliqué. « J’adore la WWE et je suis tellement reconnaissant d’être là, de voir tout ça, et de passer des essais. J’espère qu’un jour, je serai sur le ring à combattre, à brandir une ceinture. Ce serait incroyable. »

Un retour aux sources à Orlando ?

Va-t-il franchir le cap dès cet été comme il n’a toujours pas de contrat ?

« J’aimerais évidemment jouer en NBA. C’est ce que j’ai fait tout ma vie et j’adore le basket. C’est ma passion » répond-il. « J’ai encore quelques années devant moi et donc j’aimerais vraiment jouer en NBA et finir ma carrière sur une très bonne note. Et ensuite faire la transition vers le meilleur business au monde, la WWE. »

Ironie de l’histoire, le WWE Performance Center, qui forme les catcheurs, est à Orlando.

« Revenir là-bas serait énorme car je débuterais une nouvelle carrière à Orlando, comme je l’avais fait avec le Magic dans le basket » conclut Dwight Howard.