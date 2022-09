Les Warriors testent plusieurs joueurs, dont Ben McLemore et Elfrid Payton

À trois semaines de la reprise de l’entraînement, les Warriors ont décidé d’organiser un mini-camp pour trouver la perle rare. Quand on est champion NBA, on n’a aucun mal à trouver des prétendants et The Athletic annonce les présences de Ben McLemore, Elfrid Payton, Rondae Hollis-Jefferson et même Kenneth Faried !

Il y aura d’autres noms moins ronflants comme Miye Oni, Ty-Shon Alexander, Wesley Saunders et Jon Axel Gudmundsson. Il y a deux semaines, un premier mini-camp avait permis de voir à l’oeuvre Shabazz Muhammad, Solomon Hill, Tyler Cook et Kelan Martin.

Pour l’instant, les Warriors ont deux places de libres dans leur effectif, mais l’une des deux est réservée à Andre Iguodala qui n’a toujours pas annoncé s’il poursuivait (ou pas) sa carrière.