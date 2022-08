Carmelo Anthony produit à son tour un documentaire pour dire sa « vérité »

« Seven », soit le numéro porté par Carmelo Anthony pendant la majorité de sa carrière, après son départ des Nuggets. Ce chiffre est également le titre du documentaire en quatre parties produit par l’ailier. Ce dernier s’est associé à Westbrook Studios et Falkon Entertainment pour produire cette série qui reviendra en largeur sur ses expériences, bonnes ou mauvaises, qui ont fait de lui l’homme et l’athlète qu’il est aujourd’hui.

« Seven » promet de révéler la vérité derrière les moments charnières de la carrière de Carmelo Anthony, dont il n’a souvent jamais parlé publiquement auparavant.

Le documentaire jettera également un regard introspectif sur sa vie, à l’entraînement, après les matchs, avec sa famille, à travers le prisme de ce que signifie être un athlète, une célébrité et, surtout, un être humain.

« La plus grande question que tout le monde se pose est probablement : pourquoi maintenant ? Pourquoi choisir ce moment pour raconter mon histoire ? En résumé, j’ai passé assez de temps à laisser les autres parler pour moi. Il est temps de dire ma vérité », affiche l’ancien joueur des Lakers auprès de Deadline, qui sort l’information.

« J’ai hâte que les téléspectateurs aient enfin l’occasion de suivre mon parcours avec mes propres mots. Westbrook Studios, Falkon Entertainment et mon équipe de Creative 7 m’ont énormément soutenu dans ma vision de ce projet et je suis fier que nous ayons pu faire de cette série une réalité », se félicite l’ancien joueur des Lakers, toujours à la recherche d’un contrat pour la saison prochaine.