Saison 2008/09. Mike D’Antoni n’est plus là mais les Suns de Steve Nash possèdent toujours la meilleure attaque de la ligue. Sur le banc, aux côtés de Terry Porter puis d’Alvin Gentry, Phoenix compte un nouvel assistant venu de Detroit, Igor Kokoskov. Plus d’une décennie plus tard, Steve Nash le retrouve à Brooklyn.

Passée inaperçue en raison des imbroglios autour de Kevin Durant et Kyrie Irving, son arrivée cet été est susceptible de faire beaucoup de bien à l’attaque des Nets. Fin septembre, l’ancien meneur de jeu vedette des Suns avait prévenu que les Nets allaient devoir « se réinventer » offensivement, avec moins d’isolations.

« L’année dernière, on a senti une certaine stagnation dans l’attaque, mais on a essayé de trouver des moyens de rester impliqués et de maintenir le mouvement du ballon. C’était un challenge », se souvient Patty Mills, tandis que Goran Dragic avait ouvertement critiqué le fonctionnement de l’équipe cet été : « C’était assez difficile parce que l’accent n’était pas mis sur l’équipe, mais davantage sur les performances individuelles de joueur. »

À quel point la venue d’Igor Kokoskov, décrit par Steve Nash comme une « incroyable encyclopédie de l’attaque », pourra avoir un impact favorable ? Le coach remarque déjà des effets positifs après un été à plancher ensemble. « Il a été fantastique dans la mesure où il m’a aidé à obtenir de la clarté, de l’organisation et à rebondir sur ses idées pour commencer à construire quelque chose », énumère l’ancien double MVP.

Steve Nash le visait depuis son arrivée

Ce dernier cherchait à s’offrir les services de son ancien assistant à Phoenix depuis son arrivée sur le banc des Nets en 2020. Mais à cette époque, après une expérience ratée en tant que « head coach » Phoenix puis un retour comme assistant auprès de Luke Walton chez les Kings, le sélectionneur de la Slovénie championne d’Europe en 2017 avait rejoint le Fenerbahce. L’année suivante, le Serbe avait rejoint les Mavs de Jason Kidd et Luka Doncic.

« Il a été incroyable. C’est génial de travailler avec un vieil ami, il m’a vraiment aidé de bien des façons », poursuit Steve Nash avant de rappeler que Brooklyn a connu des formations « tellement disparates ces deux dernières années que cela a été très compliqué. Cette année, j’espère qu’on pourra éviter les problèmes liés à l’adversité, qu’elle soit présente ou non, qu’on sera organisés et prêts à maintenir la façon dont on veut jouer. Je crois aussi que l’équipe peut supporter plus d’adversité cette année. »

Et ainsi ne plus s’appuyer uniquement sur les superstars de l’équipe, et donc tomber dans les travers de l’isolation, lorsque le vent tourne en leur défaveur.

« Regardez certaines de nos possessions l’année dernière, c’était beaucoup de un-contre-un. Vous (les journalistes) en avez parlé souvent, on était bien conscients que lorsque le ballon ne tourne pas, ce n’est tout simplement pas la meilleure façon de jouer. On donne à la défense des soirées de repos lorsqu’on se contente de faire du un-contre-un », juge Kyrie Irving. À Steve Nash et à son « encyclopédie » d’y remédier.