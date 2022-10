Tyler Herro animé par un sentiment d’inachevé

Prolongé pour quatre saisons et 130 millions de dollars au début du mois, puis félicité en présaison pour ses progrès par Jimmy Butler, Tyler Herro a passé un bel été jusqu’à maintenant.

Mais le plus dur reste à venir pour l’arrière du Heat, qui doit maintenant justifier ce nouveau contrat, qui devrait être accompagné d’un nouveau statut de titulaire dans le cinq majeur d’Erik Spoelstra cette saison.

Et sur ce point, l’arrière de 22 ans n’a aucun mal à trouver la motivation : il lui suffit en effet de se rappeler de son niveau de jeu décevant en playoffs, qui s’expliquait par une blessure à l’aine qui le privait notamment de trois rencontres (Game 5, 6 et 7) dans la série contre Boston.

« C’était dur, ce n’était pas la fin que j’imaginais » confiait-il. « J’avais le sentiment que si j’avais joué au même niveau que celui de la saison régulière, on aurait pu décrocher un quatrième titre. Donc ça m’a motivé. »

Le probable futur arrière titulaire du Heat se souvient surtout, avec amertume, de son langage corporel, qui laissait clairement transparaitre ses difficultés.

« Je stoppais beaucoup mon dribble. Dès que je me prenais une prise à deux, je le stoppais. Je n’étais pas aussi agressif que pendant la saison régulière. Tout le monde l’a vu, je n’étais pas le même joueur, ça a affecté mon efficacité. Si j’avais été en bonne santé, avec le même niveau de jeu que pendant la saison, je pense que nous aurions eu une bonne chance [d’aller au bout] » a-t-il ajouté.

Désormais prolongé sur le long terme, le « Boy Wonder » veut éviter ces déconvenues collectives à l’avenir.

« Je poursuis ma progression. Je suis plus expérimenté, plus efficace, plus puissant, puis rapide et je peux tirer de plus loin » a-t-il détaillé. « Mon dribble est plus aiguisé. Vraiment, j’ai bossé cet été. […] Je pense que je suis plus mature hors des terrains, et que cela se traduit sur le parquet. »