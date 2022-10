Sa réponse a pu surprendre les journalistes. Ces derniers ont demandé à Jimmy Butler lequel des nouveaux arrivants au Heat l’avait le plus impressionné durant la présaison. Il est vrai que les nouvelles têtes sont peu nombreuses mais la star locale a penché pour… Tyler Herro, pourtant membre de l’équipe depuis trois ans.

L’explication ? « Je crois que Tyler Herro est revenu complètement différent et qu’il s’est vraiment distingué. Je suis heureux pour lui et fier de lui. Et il va être aussi important que n’importe qui d’autre dans ce qu’on essaie de faire cette année », développe le All-Star.

On a pu voir un bel aperçu de cette « nouvelle » version de l’arrière, cette nuit face aux Pelicans. Après un premier match de présaison à 22 points (7/14 aux tirs), 6 rebonds et 4 passes, il a enchaîné avec 23 points (8/15), 4 rebonds et 4 contres (!). Au-delà de son adresse extérieure, il a notamment signé une pénétration autoritaire sur sa main gauche, terminé par une finition acrobatique avec cette même main faible.

Autre fait notable : il a été titulaire sur les deux matchs. Le meilleur sixième homme en titre est-il en train de gagner sa place dans le cinq d’Erik Spoelstra ? Jimmy Butler rétorque que ce n’est pas à lui d’en décider.

Dans la même conversation que Luka Doncic, Trae Young et Ja Morant ?

« La saison est longue de toute façon. Je suis presque certain que la composition de l’équipe va changer de temps à autre, avec les blessures, le Covid qui est toujours là. Qui sait ce qu’il en sera ? Tout ce qui compte ici, c’est la mentalité d’être prêt à prendre le relais. On a assez de joueurs chaque soir donc quelle que soit la composition de l’équipe, on est censés gagner », défend Jimmy Butler.

Titulaire ou pas, Tyler Herro attaque ce nouvel exercice avec une nouvelle étiquette dans le dos : sa prolongation de contrat pour 130 millions de dollars sur quatre ans. Ce montant est venu confirmer le statut qu’il souhaitait.

L’an passé, il avait notamment déclaré qu’il devait être cité « dans la même conversation » que les Luka Doncic, Trae Young et Ja Morant, tous les trois All-Star et prolongés au prix fort.

Son sentiment aujourd’hui ? « Comme je l’ai dit l’année dernière, je ne me sens pas différent par rapport à eux. Ce que les autres ressentent n’a aucune incidence sur moi et sur ce que je ressens par rapport à moi. Être capable d’aller sur le terrain et de le prouver, c’est tout ce que je peux faire. Les gens peuvent parler autant qu’ils veulent, mes stats le confirment et je vais continuer à m’améliorer. Au bout du compte, il y a un tas de jeunes joueurs formidables dans la ligue. Je suis l’un d’entre eux, et j’apprécie tous ceux qui me placent dans cette catégorie. »