Un ex-responsable des Suns condamné pour la vente illicite de près de 3 000 billets

Les Suns n’en finissent pas avec les affaires dans cette intersaison. Après l’énorme dossier Robert Sarver, ESPN nous apprend qu’un ancien responsable de la vente de billets au sein de la franchise a été condamné, vendredi, à un an de prison et à trois ans de probation pour fraude et vol, après avoir vendu illicitement plus de 2 800 billets de l’équipe par l’intermédiaire d’un tiers de 2017 à 2019.

Jeffrey Marcussen, qui a en effet travaillé pour les Suns de 2004 à 2019, a ainsi été inculpé en septembre 2020 pour quatre délits, après avoir rempli de fausses déclarations de revenus.

Les procureurs ont expliqué que Jeffrey Marcussen avait vendu les billets sur StubHub, un site de vente de billets en ligne, sans autorisation. Les Suns ne vendent pas de billets sur cette plateforme.

Le mis en cause, 45 ans, a plaidé coupable en avril et, dans le cadre de l’accord, a accepté de payer 458 218 dollars aux Suns en guise de restitution. « Je voudrais m’excuser auprès des Phoenix Suns et de tous mes anciens collègues au sein de l’organisation avec laquelle j’ai travaillé pendant près de vingt ans. J’ai apprécié le temps que j’ai passé avec les Phoenix Suns et j’ai travaillé avec plusieurs personnes extraordinaires. C’est pourquoi il était important pour moi de restituer à l’organisation l’intégralité de mes biens le plus rapidement possible », a déclaré le condamné, qui a aussi dû payer 11 818 dollars au fisc de l’Arizona, dans un communiqué.

ESPN précise que cette affaire n’est pas liée à l’enquête de la ligue sur la franchise et son propriétaire, Robert Sarver.

À noter tout de même que les avocats de Jeffrey Marcussen ont demandé un aménagement de peine, afin que leur client puisse exécuter sa sentence tout en continuant à travailler.