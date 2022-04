Un employé des Suns faisait du trafic de places

Même si elle n’a pas de lien avec l’enquête de la NBA (qui n’est toujours pas terminée…) sur les accusations de racisme et de sexisme contre le propriétaire Robert Sarver, une nouvelle affaire vient ternir la franchise de Phoenix.

En effet, un ancien employé chargé de la vente des billets, Jeffrey Marcussen, a avoué en avoir vendu illégalement près de 3 000 places entre 2017 et 2019. Il passera devant un juge le 7 juin pour connaître sa peine, nous apprend ESPN.

Marcussen, qui a travaillé pour les Suns entre 2004 et 2019, vendait des places, sans autorisation, pour les matches sur le site StubHub. Or, la franchise de l’Arizona n’utilise pas StubHub pour vendre ses billets et, fort logiquement, la plateforme a contacté la NBA.

Après enquête, le site de revente et la ligue ont découvert que Jeffrey Marcussen avait cinq comptes à son nom pour revendre les billets. Grâce à son petit trafic, il a ainsi empoché 458 218 dollars ! Une somme qu’il a accepté de rembourser aux Suns.