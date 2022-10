Klay Thompson va enfin rejouer

Après avoir manqué les quatre premiers matches de présaison des Warriors, Klay Thompson sera en tenue ce soir pour le dernier match face aux Nuggets. Steve Kerr a annoncé qu’il s’appuierait sur son cinq majeur habituel avec Stephen Curry, Andrew Wiggins, Draymond Green, Kevon Looney et donc Klay Thompson. Jordan Poole retrouve ainsi son rôle de 6e homme.

Sur la touche depuis le début de la présaison, Klay Thompson avait expliqué qu’il n’était pas prêt mentalement à faire du cinq-contre-cinq à l’entraînement, et donc en match. Mais mardi, l’arrière All-Star a effectué son premier « scrimmage », et comme tout s’est très bien passé, il a prévenu son staff qu’il était prêt à rejouer. Selon le San Jose Mercury News, Klay Thompson devrait jouer entre 15 et 18 minutes.

Un problème de riche pour Steve Kerr

Bien évidemment, Steve Kerr est ravi de pouvoir enfin compter sur un effectif au complet, et il prévient que les minutes seront chères. « On a beaucoup de joueurs prêts à jouer, et on n’a pas assez de minutes pour tout le monde. J’en veux à Bob Myers pour ça. Je ne sais pas comment il fait pour monter un effectif aussi bon ».

Blague à part, les jeunes Jonathan Kuminga et Moses Moody ont montré des signes de progrès pendant cette présaison, tandis que James Wiseman a prouvé qu’il était prêt à être la troisième rotation intérieure.

Sans oublier que Donte DiVincenzo apporte son punch à l’extérieur, pour prendre la suite de Gary Payton II. De quoi permettre à Klay Thompson de reprendre en douceur.

« C’est le rêve d’avoir une ‘second unit’ qui ne se contente pas de tenir la route, mais qui est aussi capable de faire des dégâts et de créer un écart » conclut d’ailleurs Steve Kerr. « C’est ce qui permet de prolonger une série encore plus longtemps. »