Paul George assume d’être le lieutenant de Kawhi Leonard

C’est une déclaration qui a le mérite de la clarté. Paul George n’a pas hésité à définir la hiérarchie chez les Clippers en mettant Kawhi Leonard au sommet. Il est par conséquent le lieutenant du double champion NBA et l’assume.

« Kawhi est le numéro un et ça me va totalement », assure-t-il à ESPN. « J’essaie d’être complémentaire, pour le soulager. On parle de Kawhi et moi comme d’un duo à égalité, d’un 1A et 1B, mais je le dis publiquement : je suis le numéro 2. Donc il n’y a pas de débat, ni d’ego dans cette affaire. »

L’ancien des Spurs et des Raptors aura donc pour second un ancien troisième aux votes pour le trophée de MVP (en 2019), sept fois All-Star et six fois All-NBA, qui peut faire la différence à tout moment.

« Ceci étant dit, je crois en mon talent et en ce que je sais faire », poursuit celui qui a joué à Indiana et à Oklahoma City auparavant. « Mon travail, c’est de rendre les autres meilleurs. C’est ce que j’essaie de faire, en créant ou en étant agressif. On ira loin si tout le monde connait son rôle et sait ce qu’il peut apporter. »

Les deux stars abordent leur quatrième saison à Los Angeles, sans avoir montré l’étendu du potentiel de leur duo. La première saison fut frappée par la pandémie et par les soucis aux épaules de Paul George, pendant la deuxième Kawhi Leonard s’est blessé durant les playoffs et ce dernier n’a pas joué une seule minute de la troisième année…

Même s’il revient de blessure et qu’il reste discret (il s’est davantage ouvert ces derniers temps), le MVP des Finals 2014 et 2019 a un CV bien plus important que son coéquipier et l’expérience des titres également.

« On est tous les deux altruistes », déclare « The Klaw ». « Je suis dans ma douzième saison, lui dans sa treizième. On est déjà passé par là, donc avoir ces saisons dans les jambes, en plus de notre relation, ça se répercute sur notre façon de diriger l’équipe. »