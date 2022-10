Plus souriant et plus bavard, Kawhi Leonard a changé

Qui mieux que Norman Powell pour jauger de l’évolution de Kawhi Leonard en tant que leader ? Coéquipiers en 2019 à Toronto, ils ont gagné un titre ensemble, et ils se retrouvent à Los Angeles. Clairement, c’est un nouveau Kawhi qu’on va découvrir dans quelques jours.

« Je vois clairement un Kawhi différent sur le terrain, avec plus de personnalité, plus de rire, plus de plaisir à être ici et à vivre les moments collectifs » souligne Norman Powell dans le LA Times. « On voit clairement plus d’interaction, il parle à tout le monde. Je ne veux pas dire qu’il ne le faisait pas à Toronto, mais on voit vraiment du plaisir en lui quand il entre sur le terrain et interagit avec les autres au quotidien. Donc, c’est vraiment bien.«

Il y a bien sûr de la maturité derrière ce changement de comportement, mais aussi, selon Tyronn Lue, le simple plaisir de rejouer après une saison blanche.

« Je pense qu’il est très heureux d’être de retour » résume le coach des Clippers. « Je sais qu’il fait tout ça pour montrer l’exemple aux gars. Juste par sa voix, comme lors de l’entraînement de l’autre jour à USC [jeudi]. Les gars ont commencé à s’amuser et il les a réunis et leur a dit : ‘Jouons pour de vrai et soyons soudés’, et les gars ont commencé à jouer plus sérieusement. »

Comme Norman Powell, Tyronn Lue est bien placé pour en placer puisqu’il a eu Kawhi Leonard comme adversaire et comme joueur. « Je ne crois pas qu’il aurait fait ça il y a deux ou trois ans. Je pense que lui et Paul se font davantage entendre car c’est leur équipe, et Kawhi a clairement passé d’énormes paliers dans cet domaine. »

« Si Kawhi fait ça, je dois aussi le faire »

Parler davantage, c’est aussi une manière de se remettre dans le rythme.

« Je sais aussi qu’il veut retrouver des habitudes car il n’a pas joué depuis 15 moins » poursuit Tyronn Lue. « Il veut un maximum d’habitudes, il veut jouer le plus possible. Et c’est pour ça qu’à chaque entraînement, on joue beaucoup… Simplement pour le laisser retrouver le rythme« .

À l’entraînement, l’entraîneur n’hésite pas non plus à s’adresser à Leonard et à le sermonner pendant des exercices. Norman Powell estime que ça a une influence sur les autres.

« Quand T-Lue lui dit de faire un exercice encore et encore, à différentes positions, et qu’il lui dit qu’il merde, ce sont des choses qui nourrissent une équipe sans forcément s’arrêter et faire un speech. On se dit que si Kawhi fait ça, je dois aussi le faire. On le voit alors interagir davantage et sourire, et c’est clairement bien à regarder. »