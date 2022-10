LeBron James très en jambes face aux Suns

Deux matchs et deux défaites pour les Lakers dans cette pré-saison. Après leur rouste subie contre les Kings, les Californiens ont fait bien meilleure impression cette nuit face aux Suns, dont les remplaçants ont mieux terminé le match pour l’emporter (119-115). Les Lakers avaient fait la course en tête pendant trois quart-temps, comptant jusqu’à 13 points d’avance.

Le début de match a été marqué par la facilité dans le jeu de LeBron James, privé de son partenaire privilégié, Anthony Davis. Le « King » s’est montré aussi à l’aise près du cercle et que derrière la ligne à 3-points, ou en transition pour envoyer Wenyen Gabriel sur orbite en « alley-oop ».

Il a terminé son bout de rencontre disputé (17 minutes) avec 23 points et un très bon 8/11 aux tirs, bien soutenu par Kendrick Nunn (21 points). Sans beaucoup marquer, Austin Reaves est passé tout près du double double (7 rebonds et 9 passes) en disposant du plus gros temps de jeu de la partie (36 minutes), tandis que Russell Westbrook n’a pas brillé par son adresse (12 points à 4/12).

Côté vainqueurs, au-delà de la sortie sur blessure de Cam Johnson, on retiendra la maladresse assez généralisée de la part des titulaires. À l’instar de Devin Booker à 22 points mais seulement 7/20 aux tirs, ou pire Mikal Bridges avec son 1/8 aux tirs.

Mais Monty Williams a pu s’appuyer sur la profondeur de son banc où Dario Saric, Damion Lee et Jock Landale ont tous passé la barre des 10 points. Sans oublier un Landry Shamet très inspiré derrière l’arc (5/7) qui a participé lui aussi à faire basculer le match en faveur des Suns.