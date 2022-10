Inspiré par Chris Paul et LeBron James, DeMar DeRozan ne se fixe aucune limite

Les occasions ne manquent pas pour rappeler à DeMar DeRozan qu’il est un « OG », ou un « vieux de la vieille », dans le milieu de la NBA. Comme récemment, à l’occasion d’un tournage pour un spot publicitaire pour la NBA, lorsqu’il a rapidement échangé avec la star des Celtics Jayson Tatum.

« Je lui ai dit que j’avais été drafté en 2009. Il m’a dit : ‘Mec, j’avais 11 ans à l’époque’ », a-t-il raconté. « Ce sont des petites discussions comme ça qui me rappellent que je suis là depuis longtemps. Mais je suis clairement fier de ça, je ne le ressens pas comme une offense ».

Des aînés de choix pour lui montrer la voie

Une autre fois, c’est avec Draymond Green que l’occasion lui est donnée de se remémorer les légendes de la génération précédente qu’il a eu l’occasion d’affronter, comme Dirk Nowitzki, Shaquille O’Neal, ou Kevin Garnett…

À 33 ans, DeMar DeRozan est forcément plus proche de la fin que du début de sa carrière. Il arrive en revanche au moment où il doit redoubler de vigilance pour essayer de prolonger le plaisir au plus haut niveau le plus longtemps possible. Pour tâcher de durer, le joueur des Bulls s’inspire de l’éthique de travail à l’origine de la longévité de joueurs comme Chris Paul et LeBron James.

« Quand on regarde CP, il a quand même réussi à emmener une jeune équipe jusqu’en playoffs il y a quelques années (OKC). Plus tu vieillis, mieux c’est. LeBron arrive à sa 20e année, et on dirait qu’il peut jouer encore cinq ans facilement. On peut dire que les gars qui prennent soin d’eux jouent plus longtemps. Ils sont une telle source de motivation pour moi qui aime le basket. Je peux le faire tant que je prends soin de moi et que j’ai de l’amour et de la passion pour ce sport. C’est définitivement possible ».

Plus qu’une question d’âge

Tous les éléments penchent en effet vers des carrières plus longues. On peut également citer Vince Carter qui a récemment scellé un record de longévité à 22 saisons en NBA en prenant sa retraite à 43 ans. À ce titre, DeMar DeRozan, qui a également cité Michael Jordan, revenu briller en NBA à l’approche de ses 40 ans, espère pouvoir encore jouer quatre ou cinq ans à plein régime, en continuant bien sûr à prendre exemple sur CP3 et LBJ.

« Ils continuent à pousser et sont comme un phare pour beaucoup de gars. Ne vous faites pas avoir par cette histoire d’âge auquel on plafonne et après lequel on ne peut plus progresser. Je les regarde beaucoup pour me motiver. Vous voyez comment ils prennent soin d’eux physiquement. Ils continuent à s’améliorer », a-t-il ajouté sur Andscape. « Quand on regarde des gars comme CP à 37 ans et LeBron à 38 ans, et je n’ai que 33 ans. Ça fait quatre ou cinq ans de plus où je peux éventuellement jouer à un haut niveau. On verra comment je me sentirai quand j’en serai là ».

Pour l’instant, l’heure de la retraite est encore bien loin puisque DeMar DeRozan reste tout simplement sur sa meilleure saison en carrière au scoring.

« Je ne me suis jamais donné de date limite. Je n’ai jamais dit : ‘Je veux jouer 20 ans’. Je veux juste aller sur le terrain, m’amuser et avoir la même passion. Si jamais je vois que la passion diminue ou que mes capacités diminuent à un point tel que je ne pourrai plus jouer, je n’aurai aucun problème à prendre ma retraite ».