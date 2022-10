Stephen Curry s’invite aussi dans PGA Tour 2K23

Le jeu de simulation de golf PGA Tour 2K23 aura un petit air de NBA. Après avoir dévoilé la présence dans son prochain jeu de Michael Jordan (pour les éditions Standard, Deluxe et Tiger Woods), qui a été l’un des premiers joueurs NBA à se prendre de passion pour l’art du swing, la branche golf de 2KSports a annoncé que Stephen Curry serait également disponible parmi les personnages jouables.

On ne sait pas encore qui des deux joueurs possèdent les meilleures caractéristiques, mais on peut imaginer que le long-range de Stephen Curry ne sera pas mauvais ! Pour l’heure, on connaît simplement la tenue que l’avatar de la superstar des Warriors arborera sur les greens : une casquette Under Armour Curry Iso-Chill Golf, des chaussures Charged Curry SL, un polo Curry Polar et un short Curry Limitless.

La date de sortie de PGA TOUR 2K23 s’échelonnera entre le 11 octobre (pour l’ édition deluxe et Tiger Woods) et le 14 octobre (pour l’édition standard et sera disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 et Steam.