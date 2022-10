Les Raptors profitent de leur tournée… au Canada

« Quand on voit où on a commencé et où on en est aujourd’hui. C’est le jour et la nuit. Les Raptors ont connu pas mal de succès ces dernières années, ils ont été champions NBA, ils ont beaucoup de talents qui sont passés, c’est enthousiasmant pour cette franchise. Quand je la vois aujourd’hui, je suis comme un parent fier de voir comment tout a mûri et comment ça a avancé. Toronto est attractif en ce moment, tout le monde veut en être. C’est devenu une grande ville sportive ».

La déclaration est signée Marcus Camby, arrivé en NBA en 1996 alors que les Raptors faisaient encore leurs premiers pas dans la ligue. Plus de 25 ans plus tard, ce dernier a été invité en qualité d’ambassadeur de la ligue pour assister au premier match de pré-saison de son ancienne franchise de Toronto. Ce sera face à Utah au Rogers Place d’Edmonton, capitale de la province canadienne d’Alberta.

Que de chemin parcouru

La préparation de la saison 2022/23 a été placée sous le signe de la promotion du basket au Canada. Les Raptors vont ainsi traverser le pays d’Ouest en Est. Le « training camp » a débuté à Victoria, l’équipe fera ensuite étape à Edmonton avant de faire un bref arrêt à domicile, à la Scotiabank Arena, pour finir du côté de Montréal pour le dernier match de présaison face aux Celtics le 14 octobre.

Ce sera aussi un moyen de se rendre compte de leur popularité qui a bien évolué depuis l’époque de Marcus Camby.

« Tout le pays était tourné vers le hockey, donc quand on jouait nos matchs, c’était très calme, et les fans avaient même l’habitude de supporter l’équipe adverse plus que l’équipe locale, parce qu’ils voyaient les équipes qu’ils avaient regardé à la télé toutes ces années », a glissé l’ancien pivot.

Comme Nick Nurse s’en était rendu compte lors du titre de 2019, la donne a bien changé pour les Raptors, surtout qu’avec le départ des Grizzlies de Vancouver, ils sont la seule équipe canadienne en NBA.

« C’est une excellente chose, ce que la franchise a décidé de faire. De se déplacer dans le pays, et nous sommes bien récompensés par tout le soutien. C’est quelque chose de spécial d’avoir tout un pays derrière soi, comme vous le savez tous. Et c’est agréable de le voir en personne à nouveau, pour de vrai ».

Le spectre des Grizzlies… de Vancouver

Si Vancouver ne fait pas partie de la « tournée » des Raptors, le sujet de l’éventuelle expansion de la ligue vers une deuxième franchise canadienne, comme ce fut le cas entre 1995 et 2001, est revenu sur la table car Victoria, où se trouvait l’équipe jusqu’à hier, et Vancouver se trouvent à 130 kilomètres de distance seulement.

« Je n’étais pas vraiment dans le coup lorsque Vancouver était en NBA la première fois. Mais je pense qu’avec la croissance du basket au Canada, cela fonctionnerait probablement beaucoup mieux maintenant juste en raison de la croissance générale de notre sport et du soutien général que le pays tout entier semble donner au basket maintenant », a poursuivi Nick Nurse.