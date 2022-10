Quel meneur de jeu titulaire chez les Clippers ?

Titulaire à la mène la saison passée, puisqu’il a débuté les 75 matches qu’il a joués, Reggie Jackson doit cette saison composer avec la concurrence de John Wall.

Arrivé cet été chez les Clippers pour se relancer, après avoir traversé une période très sombre, entre blessures graves, décès de proches et mise à l’écart à Houston, l’ancien meneur de Washington était considéré, au premier abord, comme un solide renfort en sortie de banc.

Un sentiment confirmé à demi-mot par Tyronn Lue, qui a donné quelques indices sur la hiérarchie actuelle à ce poste.

« Reggie a évolué avec le premier cinq, il était à la baguette. John, avec son cinq, a fait du bon boulot en accélérant le jeu en transition et en obtenant des paniers faciles pour ses coéquipiers. » a ainsi annoncé le coach des Clippers ce jeudi, après un entrainement. « Ils jouent très bien tous les deux, c’est une compétition saine. »

Lue évoque ensuite une idée bien précise pour son nouveau meneur : le faire jouer avec les plus jeunes en sortie de banc, qui correspondent peut-être plus que les titulaires à son style de jeu « run-and-gun ».

« Il joue vraiment bien jusqu’à maintenant, donc rien n’est gravé dans le marbre. Mais il y a un schéma qui me plait beaucoup : quand il joue à pleine vitesse vers la raquette, avec Brandon [Boston Jr.] et T-Mann [Terance Mann] dans les ailes qui coupent sans arrêt vers le cercle, et Marcus [Morris] qui peut alors plus facilement aller dans ses spots. » détaille ainsi Tyronn Lue.

Dans cette configuration, Reggie Jackson conserverait donc sa place de meneur de jeu dans le cinq majeur, même si Tyronn Lue s’attèle à ne pas vraiment nommer ce poste de la sorte, puisque le « playmaking » à proprement parler sera de toute manière la responsabilité de Paul George et Kawhi Leonard avant tout : « au lieu de parler de meneur de jeu, je dirais plutôt titulaire, finisseur ou connecteur. »