John Wall raconte sa dépression et sa peur d’être amputé

Aux Clippers, Kawhi Leonard ne sera pas le seul à retrouver les terrains après une saison blanche. À ses côtés, il y aura John Wall qu’on n’a pas vu sur un terrain depuis près de 18 mois. L’ancien meneur des Wizards a touché le fond, entre ses graves blessures et une mise à l’écart à Houston. Comme il l’explique dans une chronique postée sur The Players’ Tribune, il est passé en l’espace de trois ans du « sommet du monde » à « la perte de tout ».

« En 2017, je saute sur la table de marque à Washington après avoir arraché un septième match contre Boston, et je suis le roi de la ville. Je reçois une prolongation au salaire maximal, en imaginant que je serai un Wizard à vie. Un an plus tard, je me déchire le tendon d’Achille et je perds le seul sanctuaire que j’ai jamais connu, le terrain de basket. Les opérations ont provoqué une telle infection que j’ai failli être amputé du pied. Un an plus tard, j’ai perdu ma meilleure amie au monde, ma mère, à cause d’un cancer du sein. »

Il y a un mois, ce même John Wall avait confié qu’il avait même envisagé… le suicide.

« Je me suis retrouvé dans l’état le plus sombre dans lequel je n’avais jamais été. À un moment, j’ai pensé à me suicider », avait-il déclaré. « Je me suis déchiré le tendon d’Achille, ma mère était malade, puis elle est décédée et ma grand-mère est décédée un an plus tard. Tout cela au milieu du Covid en même temps. J’allais à la chimiothérapie, et je m’asseyais à ses côtés. J’ai vu ma mère rendre son dernier souffle. J’ai porté les mêmes vêtements pendant trois jours d’affilée, allongé sur le canapé à sangloter ».

« La seule chose à laquelle je me suis toujours accrochée, dans les moments les plus sombres, c’est la pensée de mes garçons »

Ce qui lui permet de s’accrocher, ce sont d’abord ses enfants.

« La seule chose à laquelle je me suis toujours accrochée, dans les moments les plus sombres, c’est la pensée de mes garçons – juste les petites choses, comme vouloir être là pour leur premier jour d’école, ou leurs premières vacances. Je voulais aussi qu’ils voient leur père jouer dans un match NBA pour de vrai, et pas seulement sur des images de l’époque. Ces pensées m’ont retenu pendant de nombreuses nuits difficiles. Mais pour être honnête, même l’idée d’être père n’était pas suffisante pour que je me fasse aider. C’est comme ça que la dépression vous ment. Ce diable sur votre épaule vous murmure : ‘Peut-être qu’ils seraient mieux sans vous ici’. »

Aujourd’hui, John Wall va mieux, et même beaucoup mieux. Mais il est toujours suivi, et il reste prudent.

« Aujourd’hui, je parle encore avec mon thérapeute et je me vide encore de tout cette merde que j’ai vécue. Je ne vais jamais arrêter de le faire, parce que je ne sais vraiment pas quand les idées sombres pourraient revenir… Pour l’instant, je me sens mieux que je ne l’ai été depuis des années. »