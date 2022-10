En battant la Chine, les Américaines gardent leur couronne mondiale

Et à la fin, ce sont encore les Américaines qui gagnent. La version féminine de Team USA maintient son hégémonie sur le basket mondial en remportant une nouvelle Coupe du monde. Elles ont emporté leur finale face à la Chine (83-61) au Sydney Superdome, en Australie.

Les Chinoises, qui avaient sorti les Françaises en quart de finale (85-71), puis les Australiennes sur leur parquet au tour suivant (61-59), ont cru pouvoir tenir le choc face à l’armada d’en face. À la pause, Yueru Li (19 points) et ses camarades ne comptaient que dix points de retard.

Mais les Américaines, portées par A’Ja Wilson (19 points), ont mis un coup d’accélérateur dans le troisième quart-temps et ont commencé à dérouleur leur jeu face à des Chinoises dépassées. Et poussées à la faute puisque les Américaines ont intercepté 13 ballons et provoqué 19 pertes de balle en face.

Cette victoire finale vient confirmer la domination absolue de cette équipe, pourtant privée de Brittney Griner, sur cette compétition. Elles sont sorties invaincues de leur phase de poule avec cinq victoires, dont une déjà face à la Chine, avec un écart de moyen… de 46 points. Les Américaines ont ensuite écrasé la Serbie (88-55) puis pulvérisé le Canada (83-43) en demi-finale. Après 2010, 2014, 2018, il s’agit ainsi de leur quatrième couronne mondiale de suite.

A’Ja Wilson collectionne les titres de MVP

Troisième meilleure scoreuse de cette Coupe du monde avec 17 points de moyenne, A’Ja Wilson a logiquement été élue MVP. Ce nouveau trophée vient clore une année exceptionnelle pour elle qui avait déjà remporté le titre de MVP en WNBA il y a quelques semaines, en plus de celui de défenseure de l’année, avant de remporter le titre avec les Aces !

Dans le meilleur cinq de ce mondial, on retrouve sa coéquipière Breanna Stewart, la médaillée d’argent Xu Han (Chine), la médaille de bronze Steph Talbot (Australie) et la demi-finaliste Bridget Carleton (Canada).

Pas de Françaises donc, qui s’étaient qualifiées après une quatrième place en poule avant de chuter face à la Chine, deuxième meilleure nation mondiale. Selon le classement symbolique de la compétition, la France termine à la septième place parmi les douze nations en lice. Cela n’enlève rien aux belles prestations de Gabby Williams qui a tourné à 16 points de moyenne.

