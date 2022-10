Frank Vogel et Terry Stotts dans le viseur des Celtics ?

Les Celtics sont à la recherche d’un assistant pour épauler leur coach intérimaire, Joe Mazzulla. La mise à l’écart d’Ime Udoka bouleverse le début de saison de Boston, et en interne, l’inexpérience de Mazzulla est évidemment un sujet d’inquiétude. Sa seule expérience comme « head coach » se résume à deux saisons à la tête d’une université de division II en NCAA. Voilà pourquoi les dirigeants tentent de recruter un technicien d’expérience pour l’épauler, puisqu’il a une place d’assistant à combler.

Cette semaine, la direction avait demandé à s’entretenir avec Jay Larranaga, qui a officié pendant neuf ans sur le banc des Celtics, mais les Clippers ont annoncé qu’il resterait avec eux. Ce samedi, Marc Stein annonce que Brad Stevens, devenu président il y a un an, vise deux coaches très expérimentés actuellement sans emploi. Il s’agit de Terry Stotts, l’ancien entraîneur de Portland, et surtout de Frank Vogel, coupé par les Lakers.

Ce sera compliqué de les faire venir uniquement pour chaperonner pendant un an Mazzulla puisque, en théorie, Udoka reprendra sa place dans un an. Mais comme Vogel est l’un des meilleurs amis de Stevens, peut-être qu’ils trouveront un terrain d’entente sur ce dépannage d’un an.