Jay Larranaga ne devrait pas revenir aux Celtics

Jay Larranaga fidèle à Tyronn Lue. Selon Sports Illustrated, l’assistant va rester auprès du coach des Clippers plutôt que de retourner les Celtics, qui cherchaient à le faire revenir pour épauler Joe Mazzulla. Ce dernier a été nommé coach intérimaire après la suspension d’Ime Udoka.

Dans le contexte actuel à Boston, Jay Larranaga avait le profil idéal. Ancienne gloire du championnat de France, il s’est fait un nom en NBA comme assistant, et plus particulièrement aux Celtics où il a été assistant de 2012 à 2021 !

Il était même le premier assistant de Brad Stevens. Mais Jay Larranaga a préféré partir sur un deuxième exercice à Los Angeles et les C’s vont peut-être devoir se tourner vers quelqu’un d’autre.

« Pour moi, il s’agit surtout d’étudier notre environnement et de déterminer ce dont on a besoin pour aider l’équipe, et pas seulement pour moi. Mais aussi pour les besoins de nos joueurs. Qu’est-ce qui leur est familier et qu’est-ce qu’ils recherchent dans l’équipe ? Et donc je pense que nous allons simplement évaluer cela et déterminer où on en est », a récemment déclaré le coach intérimaire.

De son côté, Brad Stevens se disait déjà plutôt satisfait de l’équipe en place. « Il y aura peut-être un ajout. Mais nous avons plusieurs jeunes entraîneurs, et plusieurs d’entre eux ont des années et des années d’expérience. J’ai fait référence à Damon Stoudamire et Ben (Sullivan) parce que qu’ils ont le plus d’expérience et qu’ils vont vraiment nous aider. Ce sont de futurs entraîneurs principaux. »

À voir si cette décision va réactiver la piste Frank Vogel, ou si Brad Stevens fera confiance au staff en place.