Kevin Durant : « Est-ce qu’on peut passer à autre chose ? »

Quant on a demandé son transfert au début de l’été, et qu’on a posé un ultimatum à ses dirigeants pour qu’ils se séparent du coach et du GM, il est logique d’être questionné sur le sujet. Pas pour Kevin Durant… Parce qu’il ne veut plus quitter les Nets et parce qu’il s’est expliqué avec Steve Nash, l’ailier des Nets aimerait que la presse passe à autre chose, et arrête de lui poser toujours les mêmes questions.

« Est-ce qu’à un moment, on peut passer à autre chose ? » a-t-il demandé vendredi. « Ce que je veux dire, c’est que je sais que c’est une histoire intéressante. Je sais que ça a occupé la plus grande partie de l’intersaison et que ça fait vendre du papier. J’en ai conscience. Mais je n’ai manqué aucun match. Je n’ai manqué aucun entraînement. Je suis toujours là. J’espère donc qu’on pourra passer à autre chose. »

Qu’a-t-il à dire sur son envie de voir partir Steve Nash ? « Beaucoup de choses étaient inexactes » poursuit KD. « Mais je ne veux pas en parler maintenant. Nous n’avons pas beaucoup de temps en ce moment. »

Si on n’a pas le temps d’en parler en présaison, on imagine que ce sera encore plus difficile pendant la saison…

« Cet environnement a été bon pour moi ces deux dernières années, même si j’ai eu quelques doutes »

En revanche, Kevin Durant veut bien causer de cette réunion fin août du côté de Los Angeles avec Steve Nash donc, mais aussi son GM Sean Marks et le propriétaire Joe Tsai. C’est après cette rencontre qu’il a décidé de faire marche arrière et d’abandonner ses envies de partir.

« J’étais énervé et, comme une famille, ils ont compris que j’étais énervé » raconte Kevin Durant. « Ils étaient d’accord avec certaines choses, alors nous en avons parlé. Nous avons exprimé toutes nos préoccupations et les moyens d’améliorer les choses et tout s’est arrangé. Je suis content d’être ici maintenant. J’ai eu l’impression que nous avions une bonne équipe. C’est un endroit où j’avais dit que je voulais être, et nous commençons à mettre en place quelque chose pour être une équipe solide. Donc, pour être honnête, j’ai pensé que c’était encore une bonne option, aussi. Je ne voulais pas que cela intervienne au moment où l’on joue. J’aime toujours mes coéquipiers, j’aime jouer au Barclays Center. J’ai donc pensé que ce serait une décision facile de revenir et de jouer, parce que j’aime le basket. Cet environnement a été bon pour moi ces deux dernières années, même si j’ai eu quelques doutes. Mais globalement, en y réfléchissant, j’aime toujours venir ici et travailler. C’est ce que j’ai estimé. »