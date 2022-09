Le flou demeure autour de Jonathan Isaac…

Avec le temps qui défile et ses deux dernières saisons blanches, on en oublierait presque que Jonathan Isaac est encore présent dans l’effectif du Magic. Pourtant, à bientôt 25 ans, il lui reste bel et bien trois ans de contrat, à hauteur de 52 millions de dollars (même si ce montant n’est plus intégralement garanti).

Éloigné des parquets depuis sa rupture d’un ligament croisé dans la « bulle » d’Orlando, à l’été 2020, le fragile ailier floridien vit un véritable cauchemar depuis, ne réussissant pas à se remettre de sa blessure.

Deux ans après, on pouvait pourtant imaginer que Jonathan Isaac serait prêt à rejouer dès l’ouverture de l’exercice 2022/23, sauf qu’il n’a pas été en mesure de le confirmer lors du Media Day de son équipe.

« Je veux que ce soit le plus tôt possible et j’ai la sensation que ce sera bientôt. Nous ne dévoilerons rien en termes de calendrier précis, mais je sais que ce sera bientôt », confiait-il à ce propos, hier.

Jonathan Isaac a cependant assuré à 100% qu’il reviendrait à la compétition cette saison et que ses jambes étaient « plus solides que jamais ». Après Markelle Fultz et Gary Harris, il est donc le troisième joueur incertain pour la reprise du Magic, décidément pas verni au niveau des blessures.

Quant au GM d’Orlando, Jeff Weltman, il s’est davantage exprimé sur la situation du 6e choix de la Draft 2017.

« Jonathan [Isaac] sera réintégré en douceur, il ne participera pas à beaucoup d’entraînements au complet », annonçait d’ores et déjà le dirigeant floridien. « Je déteste avoir l’air d’un disque rayé, mais ça a été un long processus, laborieux. Nous espérons qu’il reviendra cette saison. Je ne veux pas donner de calendrier précis, car c’est évidemment très ouvert et on n’en sait rien. Il doit encore travailler et, quand il aura atteint le niveau supérieur, il augmentera sa charge de travail. Notre staff le surveille attentivement et, le plus important, c’est le ressenti de Jonathan au fur et à mesure qu’il progresse. »