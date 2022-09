Markelle Fultz déjà blessé !

Alors que les camps d’entraînement ouvrent demain pour la plupart des franchises, le Magic annonce que ce sera sans Markelle Fultz ! L’ancien numéro 1 de la Draft, qui n’a joué que 18 matches en 20 mois, souffre d’une fracture du gros orteil gauche.

Il s’est blessé à l’entraînement, et selon l’Orlando Sentinel, sa blessure ne nécessite pas d’opération. Son pied a été placé dans une botte de protection et son indisponibilité sera évaluée en fonction de sa récupération. Il est d’ores et déjà forfait pour le « training camp » et la présaison.

Depuis son arrivée en NBA, en 2017, le malheureux Fultz n’a joué que 131 matches, d’abord touché par un problème nerveux à l’épaule quand il évoluait aux Sixers puis surtout par une rupture d’un ligament du genou en janvier 2021.

C’est le deuxième joueur majeur d’Orlando à rejoindre l’infirmerie puisque Gary Harris s’est fait opérer d’une déchirure d’un ménisque.