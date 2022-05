Le contrat de Jonathan Isaac devient partiellement garanti

Qui dit grosse blessure dit grosse galère pour le joueur mais aussi pour les franchises. La NBA a déjà mis en place une enveloppe pour essayer de compenser les blessures de longue durée. Un autre facteur joue en faveur des franchises dans ce cas de figure, au détriment du joueur blessé : l’évolution de la garantie d’un contrat.

C’est ainsi que le contrat de Jonathan Isaac a évolué, du fait que l’ailier fort du Magic vient d’enchaîner deux saisons blanches après une grave blessure au genou. En 2022/23, il sera ainsi assuré de toucher 16 des 17.4 millions de dollars prévus. La saison suivante, ce seront 7.4 des 17.4 millions de dollars qu’il est assuré de toucher. En 2024/25 en revanche, sa dernière année à 17.4 millions de dollars n’est désormais plus garantie !

La bonne nouvelle pour Jonathan Isaac, c’est qu’il voit enfin le bout du tunnel, et devrait être prêt dès le camp d’entraînement pour préparer au mieux la saison 2022/23.

« Je me sens bien. Je sais qu’il y a eu tout un contretemps avec mon ischio-jambier droit, mais je me sens bien. J’ai vraiment hâte de revenir la saison prochaine et de jouer. Je suis en pleine forme », a-t-il récemment déclaré.