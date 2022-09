Bam Adebayo bien décidé à être plus agressif en attaque

Fin juillet, Bam Adebayo annonçait viser le trophée du meilleur défenseur pour la saison à venir. Deux mois plus tard, à l’occasion du Media Day du Heat, le pivot annonce cette fois la couleur de l’autre côté du terrain.

« M’approcher des 18 tirs par match » s’est-t-il ainsi fixé comme objectif en attaque. « Je vais augmenter ma production cette année. Je pense que collectivement, nous sommes meilleurs quand je suis en mode attaque. »

La saison dernière, l’ancien de Kentucky était à 13 tirs par match, pour 19.1 points. Ses deux moyennes les plus élevées en carrière dans ces catégories.

Cette saison, l’objectif est donc de capitaliser sur ce bel exercice 2021/22 en s’impliquant encore plus dans l’attaque de son équipe. Sans pour autant compromettre son efficacité, comme il l’expliquait notamment cet été.

Un juste milieu complexe à trouver sur le plan individuel, pour ne pas perturber le collectif. Mais ses coéquipiers ne s’y méprennent pas pour autant : la réussite du Heat cette saison dépendra de Bam Adebayo.

« Bam le sait. On dit toujours que si c’est évident, alors cela n’a pas besoin d’être expliqué » glissait ainsi Jimmy Butler, fervent supporter d’un Bam Adebayo encore plus en mode attaque. « Il sait qu’on veut qu’il soit plus offensif, plus agressif. Il peut, et va le faire. Il a toujours été et sera toujours le moteur, l’élément-clé de notre équipe des deux côtes du terrain. Donc on se laisse porter par Bam. »